Per l’Umbria in arrivo l’autunno

Sull’Umbria tempo soleggiato e asciutto già da giorni con temperature massime al di sopra delle medie del periodo, ma da domani martedi 1 ottobre tempo in graduale peggioramento anche sull’Umbria con aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera ma senza precipitazioni , che invece saranno presenti nella giornata di mercoledi 2 sotto forma di rovesci o temporali sparsi. Si tratterà, comunque di breve peggioramento in quanto già da giovedi pomeriggio ampie saranno le schiarite ad iniziare da ovest, i venti di orienteranno da nord e le temperature subiranno invece un significativo calo anche di 8-10 gradi rispetto ad ora. Poi, da venerdi 4 e per tutto il prossimo fine settimana ,tempo di nuovo stabile e asciutto su tutta la regione con temperature di nuovo in aumento sopratutto le massime. gianfranco angeloni Perugia Meteo

L’alta pressione atlantica, disturbata solo da qualche debole infiltrazione di correnti umide, continua a mantenere tempo stabile e per lo più soleggiato su tutta la penisola e sopratutto a mantenere temperature piuttosto alte per la fine di settembre, tuttavia da domani martedi 1 ottobre la pressione atmosferica tenderà gradualmente a calare ad iniziare dal nord e Toscana segno di un incipiente cambiamento del tempo per il passaggio di una perturbazione atlantica che poi mercoledi 2 interesserà sopratutto il centro e poi giovedi 3 il sud e Sicilia. Infatti, si tratterà di passaggio veloce tanto che già da venerdi 4 tornerà su gran parte della penisola l’alta pressione atlantica ad iniziare dal centro-nord con giornate di nuovo soleggiate e temperature di nuovo in ripresa . Poi, il prossimo fine settimana tempo sostanzialmente stabile , solo localmente poco nuvoloso ma senza precipitazioni e temperature miti.