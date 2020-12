Pioggia e neve in Umbria da Natale a lunedì. Da martedì leggero miglioramento

L’alta pressione ormai è in fase di rapida ritirata dal continente europeo che sta per essere interessato da una robusta e prolungata fase di tempo perturbato a carattere freddo, dovuto allo spostamento verso sud di una propaggine del vortice polare che, andrà a posizionarsi per diversi giorni, a partire da domenica 27 tra le isole britanniche e la Francia venendo perciò ad interessare direttamente anche la penisola italiana con correnti perturbate e molto instabili provenienti da sud-ovest. Come prima fase di apertura di questo nuovo scenario meteorologico avremo da domani 24 vigilia di Natale un primo impulso freddo che dalle Alpi, nella giornata di Natale e Santo Stefano, verrà ad interessare tutta la penisola con precipitazioni sparse anche a carattere nevoso a quote collinari sull’appennino tosco-emiliano prima e poi essenzialmente nella giornata di Santo Stefano sulla Romagna, Marche e appennino Umbro-marchigiano e poi anche su Abruzzo, Molise e Lucania.

Tuttavia, si tratterà di una rapido passaggio, ma il vero peggioramento che si preannuncia di forte intensità, inizierà domenica 27 con le prime nevicate al nord anche in pianura e poi anche abbondanti a partire da lunedì 28 sull’appennino tosco-emiliano e Ligure e anche su tutta la pianura padana centro-occidentale con accumuli importanti, sul resto del centro e Campania tempo in peggioramento con piogge anche persistenti e di forte intensità lungo le coste tirreniche e nevicate anche abbondanti sui rilievi appenninici tra i 1000-1300 metri. Un parziale e temporaneo miglioramento avrà inizio solo da martedì 29, ma nel complesso tutta la settimana di fine anno e inizio sarà sotto gli effetti della poderosa depressione nord-atlantica e dei successivi sviluppi daremo immediata informazione attraverso i nostri bollettini.

UMBRIA – Sull’Umbria il tempo nebbioso e statico dei giorni scorsi ha lasciato spazio ad una nuvolosità medio-bassa senza precipitazioni di rilievo, mentre da mercoledì 24 tutto si metterà in moto con una nuvolosità in aumento e una ventilazione moderata occidentale. Saranno possibili anche piogge sparse. Nella giornata di Natale tempo nuvoloso con piogge sparse più insistenti che si intensificheranno in serata allorquando correnti più fredde entreranno in contrasto con l’aria più mite presente. Poi, dalla nottata e prime ore di sabato (26 dicembre, Santo Stefano), saranno possibili anche nevicate a quote collinari sul settore alto Tevere e Eugubino-Gualdese (non si esclude qualche debole nevicata anche sulle colline del Trasimeno e Perugino). Nevicate che poi, nel corso della giornata, interessano essenzialmente l’area appenninica con generale miglioramento in serata. I venti nella giornata di sabato saranno di tramontana in attenuazione dalla serata e la temperatura sarà in sensibile diminuzione.

Poi, da domenica subentreranno rapidamente le correnti di libeccio che porteranno nuvolosità estesa e precipitazioni che, dapprima potranno essere anche a carattere nevoso a bassa quota, ma poi saranno le piogge le vere protagoniste del tempo, mentre le nevicate saranno possibili solo sui rilievi al di sopra dei 1000 metri, le precipitazioni andranno ad intensificarsi dalla serata di domenica e nella giornata di lunedi 28 diventeranno diffuse e persistenti mentre le nevicate in appennino saranno possibili tra 1300-1500 metri, venti forti sud-occidentali spireranno su tutta la regione. Una parziale e temporanea attenuazione dei fenomeni la avremo nella mattinata di martedi 29.