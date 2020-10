Piove mercoledì e giovedì, migliora il tempo nel fine settimana

Perugia – La perturbazione atlantica a carattere freddo che lo scorso fine settimana ha interessato in particolare il settore di nord-est, la Toscana, il Lazio e tutto il meridione si è portata sull’area balcanica, sarà seguita a partire da questa notte dall’arrivo di una seconda perturbazione sempre a carattere freddo che nella giornata di domani mercoledì 14 andrà ad interessare inizialmente essenzialmente le regioni centrali tirreniche ma poi estenderà la sua influenza su tutta la penisola con precipitazioni anche abbondanti soprattutto sull’area centrale della penisola sia nella giornata di mercoledì 14 che giovedì 15. Poi da venerdì 16 si farà strada una certa variabilità e schiarite sempre più ampie dal settore occidentale tirrenico andranno ad estendersi anche sul resto della penisola , segnali questi di un miglioramento graduale ma importante che si farà strada anche durante il fine settimana anche se non mancheranno annuvolamenti improvvisi associati a rovesci o piovaschi previsti sia per sabato che per domenica. Tuttavia, secondo le ultime elaborazioni matematiche previsionali il miglioramento dovrebbe consolidarsi anche per l’inizio della prossima settimana.

Sull’Umbria la perturbazione del fine settimana non ha lasciato precipitazioni di rilievo, ma solo un abbassamento importante delle temperature soprattutto nei valori minimi che si portati abbondantemente al di sotto dei 10 gradi, ora però la seconda perturbazione gemella della precedente ha tutta l’intenzione di interessare direttamente la regione con precipitazioni già dalla tarda mattinata di domani mercoledì 14 e via via in intensificazione durante il pomeriggio-sera, saranno probabili anche manifestazioni temporalesche; anche la giornata di giovedì 15 sarà caratterizzata da nuvolosità anche estesa associata a piogge e temporali sparsi , qualche nevicata sarà possibile sulle cime più alte dell’appennino e le temperature saranno in moderato calo. Poi da venerdì 16 il tempo assumerà carattere di variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti e sarà possibile ancora qualche rovescio o piovasco sparso. Anche per il fine settimana sebbene avremo un generale miglioramento non mancheranno occasioni per annuvolamenti sparsi e piovaschi locali, temperature in lieve ripresa sia nei valori minimi che massimi.