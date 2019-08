Poche nubi e scarsa instabilità sull’Umbria

Le condizioni di moderata instabilità che permangono ormai da una settimana sulla penisola italiana tendono nella giornata odierna martedi 27 ad attenuarsi ulteriormente. Tuttavia, si tratterà di una pausa temporanea in quanto già dal pomeriggio di domani mercoledi 28 una nuova circolazione di aria umida ed instabile proveniente dalla Spagna verrà ad interessare prima la Sardegna e poi il nord e il centro con nuvolosità variabile e temporali sparsi dal pomeriggio; poi nelle giornate di giovedi 29 e venerdi 30 tali condizioni di instabilità si estenderanno anche al sud e la Sicilia. In questo quadro che si va delineando nella circolazione atmosferica in questi ultimi giorni dell’estate le temperature rimarranno comunque piuttosto elevate con massime superiori ai 30 gradi e punte fino a 32-33 gradi nell’estremo sud della penisola.

Sull’Umbria le condizioni di instabilità dei giorni scorsi che hanno generato precipitazioni distribuite per lo più a macchia di leopardo oggi martedi 27 saranno in ulteriore attenuazione e avremo solo qualche addensamento pomeridiano nelle aree montuose , sul resto della regione prevalenza di sole e temperature massime intorno ai 32-33 gradi, domani mercoledi 28 mattinata con prevalenza di sole e aumento della nuvolosità dal pomeriggio per il riattivarsi delle condizioni di instabilità che potranno dar luogo a locali temporali o rovesci , stesse condizioni anche per giovedi 29 e venerdi 30 con mattinate prevalentemente assolate e annuvolamenti pomeridiani e serali associati a rovesci o temporali sparsi. Per il fine settimana la tendenza è quella di una attenuazione delle condizioni di instabilità e di conseguenza meno probabilità nello sviluppo dei soliti temporali pomeridiani che comunque saranno un insidia sempre presente. Le temperature in questo contesto di tempo estremamente variabile rimarranno su valori estivi con massime comprese tra 30-32 gradi. gianfranco angeloni Perugiameteo