Previsioni meteo: il tempo nei prossimi giorni

La circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale nelle prossime ore sarà condizionata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal nord africa che andrà ad interagire con infiltrazioni di aria instabile proveniente dall’Europa centrale. Pertanto, per domani giovedì 5 maggio, tempo in peggioramento al centro nord con piogge che dalla Sardegna si estenderanno durante la giornata a tutto il nord e alle regioni centrali, saranno possibili anche locali temporali su Toscana e Liguria, dalla nottata graduale attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal settore di nord ovest, al sud nuvolosità in aumento e temperature in sensibile rialzo per venti di scirocco; venerdì 6 nuvolosità variabile su gran parte del paese con possibilità di piogge sparse e temporali, ma la tendenza è quella di un graduale miglioramento al nord e precipitazioni che andranno a localizzarsi soprattutto al sud e Sicilia; poi, per il fine settimana la pressione sarà in graduale aumento al nord con ampio soleggiamento, mentre l’attività cumuliforme pomeridiana e serale andrà ad interessare con rovesci e temporali sparsi il centro sud. Le temperature per l’intero periodo, a parte un temporaneo aumento al sud e Sicilia per domani, si manterranno su valori in media con il periodo o leggermente al di sotto.

Sull’Umbria, negli ultimi giorni lo sviluppo di nubi pomeridiane e serali ha prodotto locali precipitazioni sotto forma di rovesci, peraltro molto localizzati e sparsi a macchia di leopardo, tuttavia per domani ci aspettiamo un peggioramento più organizzato con nuvolosità anche compatta e piogge diffuse, sebbene di moderata intensità, soprattutto dal pomeriggio un po’ su tutto il territorio regionale; poi, per venerdì 6 ampie zone di sereno saranno alternate ad annuvolamenti anche intensi associati a rovesci o temporali in attenuazione dalla serata. Per il fine settimana avremo un ampio soleggiamento, ma durante il pomeriggio e ore serali si potranno sviluppare sul settore centro meridionale della regione annuvolamenti anche intensi associati a rovesci o temporali. Tuttavia, la tendenza generale è quella di un graduale stabilizzazione del tempo che sarà più evidente a partire dalla prossima settimana.