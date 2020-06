Prima decade di giugno instabile per l’Umbria

La intensa perturbazione, dalle caratteristiche più autunnali che non quelle di inizio estate, sta generando da ieri a oggi venerdi 5 intense precipitazioni anche estese da nord a sud della penisola Sicilia compresa e anche questa è una notizia vista la stagione . E in questo quadro meteorologico europeo governato da un centro depressionario centrato sulle Isole Britanniche anche le temperature risentono di questa circolazione fredda con temperature mediamente inferiori alle medie del periodo. Per i prossimi giorni a partire da domenica 7 ( e forse fino ad arrivare a quasi alla metà del mese ) la circolazione di aria instabile tenderà a perdurare su gran parte dell’Europa centro–occidentale costruendosi un corridoio preferenziale tra le Isole Britanniche e le regioni centrali italiane passando per la Francia. Questo significa per l’Italia un tipo di tempo spiccatamente variabile a tratti perturbato al centro -nord dell’Italia che si rinnoverà per parecchi giorni. Infatti, a mattinate con scarsa nuvolosità e prevalenza di zone di sereno farà seguito un aumento di nubi anche estese durante il pomeriggio sera con manifestazioni temporalesche anche localmente intense sulle aree prealpine e aree interne del centro. Andrà decisamente meglio al sud e isole maggiori dove la probabilità di precipitazioni sarà decisamente minore .

Sull’Umbria la perturbazione ha riportato piogge importanti (anche in considerazioni alla grave siccità che la regione sta attraversando) con accumuli nelle ultime 24 ore anche di 40 mm nell’alto Tevere, mentre più localizzate sono risultate altrove, ma non meno importanti. Tuttavia, questa prima decade di giugno ha tutta l’intenzione di presentarsi instabile sull’Umbria con altre occasioni per ulteriori precipitazioni anche nei prossimi giorni. Infatti, se domani sabato 6, avremo una prevalenza di schiarite sugli annuvolamenti e scarse saranno le probabilità di rovesci, il quadro tende a cambiare già da domenica 7 con il ritorno di annuvolamenti e rovesci pomeridiani. Poi per gran parte della prossima settimana a mattinate con cielo poco nuvoloso farà seguito un aumento rapido di nubi durante il pomeriggio-sera associato a manifestazioni temporalesche che potranno anche essere di forte intensità , miglioramento in tarda serata e nottata , naturalmente le temperature con questa circolazione di aria instabile si manterranno su valori anche inferiori alle medie del periodo.

Gianfranco angeloni Perugia Meteo