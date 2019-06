Sull’Umbria continua la fase di tempo caldo e asciutto

La permanenza di un’area depressionaria appena a ovest delle coste atlantiche portoghese contribuirà nei prossimi giorni alla risalita dal nord-Africa algerino di aria molto calda che in questo fine settimana interesserà sopratutto la Sicilia, Sardegna e Calabria con temperature massime prossime ai 38-40 gradi, mentre per questo fine settimana il nord e aree interne centrali saranno interessate dal passaggio di una moderata perturbazione con variabilità diffusa e locali temporali .Poi , da lunedi 24 l’onda di calore si intensificherà spostandosi verso nord-ovest andando ad interessare sopratutto il settore di nord-ovest della penisola italiana, la Sardegna e in parte anche le regioni tirreniche,ma il grosso interesserà la Francia dove si annuncia una settimana bollente con temperature prossime ai 40 gradi, nel contempo da lunedi 24 le temperature tenderanno lievemente a calare sul settore adriatico al sud e Sicilia per l’arrivo di correnti nord orientali. Intanto oggi venerdi nuvoloso al nord con temporali e caldo in aumento al centro sud con massime in Sicilia vicino ai 38-40 gradi, domani sabato 22 variabilità al centro nord con possibili rovesci o locai temporali , ancora caldo al sud e isole maggiori, domenica residua variabilità sul settore di nord-est e regioni centrali adriatiche con rovesci locali, temperature in rapido aumento sul settore di nord-ovest e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire lievemente sulle regioni adriatiche e al sud.

Sull’Umbria continua la fase di tempo asciutto e caldo , tuttavia un po’ di variabilità toccherà anche l’Umbria nel fine settimana con locali temporali domani sabato 22 sopratutto sul settore nord e aree appenniniche, residua variabilità anche per domenica con qualche rovescio sull’area appenninica. Poi, da lunedi 24 anche l’Umbria sarà gradualmente interessata dall’onda di calore nord-africana con temperature in aumento che supereranno i 35 gradi , ed è probabile un ulteriore aumento delle temperature nella seconda parte della prossima settimana, ma di questo avremo modo di riparlarne nei prossimi appuntamenti . gianfranco angeloni Perugia Meteo