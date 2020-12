Tempo nuvoloso e nebbia nei prossimi giorni

L’alta pressione tende oggi sabato 19 temporaneamente a diminuire sul settore di nord ovest e Sardegna con piogge sparse su Liguria, basso Piemonte ed Emilia occidentale e poi domani domenica 20 al sud e Sicilia sempre con nuvolosità e piogge sparse, mentre sul resto del paese rimarrà su valori livellati che significa tempo per lo più stabile con cieli sereni o velati in montagna e collina e nebbie anche fitte e persistenti nelle pianure del nord e centro. Poi da lunedì 21 fino a tutto mercoledì 23 tempo anticiclonico su tutta la penisola con la presenza sempre di formazioni nebbiose anche estese e persistenti sulle pianure del nord e centro, dove peraltro, va segnalato anche l’accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, le temperature particolarmente miti, al di sopra delle medie del periodo le ritroveremo lungo le aree costiere peninsulari e delle isole maggiori e anche sui rilievi, mentre si manterranno rigide nelle aree pianeggianti soggette alle nebbie. Poi, per la vigilia di Natale si fa profilando un rapido peggioramento dovuto all’arrivo di un fronte freddo dal nord Europa e che porterà probabilmente un cambiamento significativo del tempo non solo sulla penisola italiana, ma un po’ su tutto il continente europeo, ma avremo modo con dettagli più precisi di tornarci sopra nel prossimo appuntamento.

Sull’Umbria il tempo anticiclonico sta portando formazioni nebbiose nelle aree pianeggianti anche persistenti per tutto l’arco della giornata, mentre cieli sereni o velati li ritroviamo in collina e montagna insieme a temperature miti a differenza delle aree pianeggianti che registrano temperature molto rigide sia notturne che diurne. Per questo fine settimana avremo un aumento della nuvolosità alta e sottile ma nelle aree pianeggianti le formazioni nebbiose continueranno ad essere le protagoniste di queste giornate. Poi per lunedì 21 e martedì 22 con il rinforzo ulteriore dell’alta pressione queste condizioni di tempo saranno più o meno stazionarie; invece da mercoledì 23 con l’arrivo di deboli correnti occidentali che precedono l’arrivo del fronte freddo avremo un graduale aumento della nuvolosità e un rimescolamento delle masse d’aria, in attesa del cambiamento vero e proprio che avverrà giovedì 24 con il ritorno delle precipitazioni associato ad una graduale diminuzione delle temperature. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo