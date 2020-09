Tempo perturbato, da lunedì torna a migliorare

In queste ore l’aria fredda di recente origine polare collegata all’intensa perturbazione in transito oggi venerdi 25 sull’Italia ha raggiunto l’area centrale del paese determinando condizioni di forte instabilità perturbata su molte aree del nord-est ,sul levante ligure, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania con precipitazioni anche molto abbondanti (con accumuli nelle ultime 24 ore in alcune località anche superiori ai 100mm), venti forti e mareggiate e una sensibile diminuzione delle temperature come preannunciato che ha portato abbondanti nevicate sull’arco alpino e successivamente anche sulle cime più alte dell’Appennino.

Durante la nottata e mattinata sabato 26 il sistema perturbato si porterà sui Balcani, ma dalla Francia un nuovo intenso impulso freddo andrà a gettarsi sul mar di Sardegna dove rapidamente darà vita ad una nuova intensa perturbazione con depressione collegata che nella giornata di domenica 27 investirà con forte tempo perturbato il settore tirrenico e appenninico centro-meridionale della penisola con fenomeni di forte intensità. Pertanto, siamo ancora all’inizio della fase più acuta di tempo perturbato che ci accompagnerà fino a lunedì 28 quando avremo già segnali di graduale miglioramento che andrà a consolidarsi solo a partire da martedì 29.