Temporali e nuvole in questo fine agosto

Il tempo sull’Italia continua ad essere condizionato da una debole circolazione di aria instabile presente sopratutto al centro-sud e isole maggiori che durante il pomeriggio-sera genera annuvolamenti associati a rovesci o temporali che risultano localmente anche intensi. Anche per martedì 21 e fino a tutto giovedì 23 la circolazione atmosferica cambierà poco, pertanto avremo al centro nord prevalenza di cieli sereni sopratutto al mattino con sviluppo di nubi pomeridiane su tutti i rilievi alpini e poi su Toscana meridionale, Umbria meridionale, Lazio e zone interne di Abruzzo con rovesci e temporali, migliora in serata. Al sud e isole maggiori variabilità con temporali sparsi anche forti. Poi, da venerdì 24, l’intervento di una perturbazione proveniente dalla Francia riuscirà a sbloccare questa situazione con un cambiamento nella circolazione atmosferica che porterà però un significativo peggioramento del tempo al nord con temporali fino a domenica 26 e un deciso calo termico. Il centro, al momento, sembra che sarà solo marginalmente interessato dal passaggio della perturbazione con fenomeni sparsi, ma le temperature da domenica 26 tenderanno comunque a calare, mentre al sud e sulle isole maggiori la scomparsa dell’area depressionaria porterà un sostanziale miglioramento del tempo rispetto ad ora.

Sull’Umbria, come è successo spesso nel corso di questa estate, la permanente circolazione atmosferica di provenienza orientale ha fatto si che i temporali pomeridiani e serali si sviluppassero sempre sui settori centro-meridionali della regione e quasi per niente altrove, per cui : dall’altopiano di Colfiorito fino a tutta la Valnerina, lo spoletino, il ternano, orvietano, il tuderte fino a toccare l’area del Trasimeno, frequenti e talora intensi si sono ripetuti temporali il pomeriggio e in serata, mentre dall’assisano a gran parte del perugino, eugubino-gualdese e alto Tevere, le precipitazioni sono state scarse o addirittura nulle. Anche per martedì 21 avremo il ripetersi di tale situazione: ad una mattinata con cieli sereni farà seguito un aumento di nubi con rovesci sui settori centro-meridionali della regione, mentre per mercoledì 22 fino a venerdì 25 gli annuvolamenti pomeridiani potrebbero interessare un po’ tutta la regione con rovesci o temporali sparsi. Poi, da sabato l’arrivo della perturbazione cambierà la direzione delle correnti, ma i fenomeni sulla regione al momento sembrano essere di scarsa entità, mentre le temperature tenderanno significativamente a calare da domenica 26.

Gianfranco Angeloni

Perugia meteo