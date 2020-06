Tornano le nubi sull’Umbria

Sull’Europa la circolazione atmosferica rimane bloccata dall’inizio del mese, a parte qualche piccola oscillazione; infatti, abbiamo: a est del continente una vasta area anticiclonica di blocco che comprende anche la penisola Scandinava e un vasto anticiclone atlantico centrato nel cuore dell’oceano che tende a puntare più verso nord che non verso il continente, in mezzo a queste due centri di azione corre un corridoio depressionario esteso dalle Isole Britanniche al Mediterraneo centrale. Anche per la prossima settimana, stante le ultime elaborazioni previsionali mondiali, poco cambierà rispetto a questa descrizione; pertanto il tempo sull’Italia, a parte qualche breve pausa, si manterrà improntato verso la variabilità e l’instabilità anche per gran parte della prossima settimana compreso questo fine settimana, con temperature peraltro al di sotto delle medie del periodo. In dettaglio: oggi venerdi 12 giornata diciamo di “intervallo” con prevalenza di sole un po’ su tutte le regioni con aumento di nubi in serata sul settore di nord-ovest; domani sabato 13 graduale peggioramento ad iniziare dal nord e Toscana con piogge e temporali in rapida estensione al resto del centro e Campania durante il pomeriggio-sera; domenica 14 variabilità con frequenti rovesci temporaleschi , miglioramento in serata. Poi, per lunedi e martedi l’instabilità con nubi e fenomeni sarà più concentrata durante il pomeriggio.sera con maggiori schiarite al mattino, ma per mercoledi 17 un nuovo centro depressionario sarà in azione sul mar Ligure e riporterà piogge e temporali soprattutto sul centro-nord.

Sull’Umbria venerdi 12 abbiamo una pausa con prevalenza di sole, ma da sabato 13 il tempo tenderà a cambiare di nuovo con nubi in aumento già dalla tarda mattinata e dal pomeriggio sera piogge e temporali torneranno anche sull’Umbria, per domenica tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite ma non mancheranno occasioni per rovesci e locali temporali; le temperature in questo fine settimana si manterranno su valori inferiori alle medie del periodo. Poi, per l’inizio della prossima settimana (lunedi e martedi) a mattinate con prevalenza di sole farà seguito un aumento di nubi associate a rovesci o temporali locali, mentre dobbiamo attenderci un nuovo intenso peggioramento per mercoledi 17 con piogge e temporali e temperature in ulteriore diminuzione. Gianfranco angeloni Perugia meteo