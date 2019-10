Umbria, continua il caldo fuori stagione

L’alta pressione presente sul centro-sud dell’Italia e sull’est europeo ha esercitato un azione di “blocco ” alle perturbazioni presenti sul Mediterraneo occidentale che continuano a roteare su se stesse apportando precipitazioni alluvionali non solo sul nord ovest italiano( oggi martedi 22 in temporanea pausa) ma nelle prossime ore anche su Francia meridionale e nord-est della Spagna, poi da mercoledi 23 in serata saranno di nuovo in azione su Liguria. e Piemonte e dalla nottata anche su Corsica, Sardegna e Toscana occidentale; nella giornata di giovedi 24 un allentamento del blocco anticiclonico al sud italia porterà la perturbazione a scivolare verso le regioni tirreniche meridionali e Sicilia, mentre al nord e sull’area adriatica rinforzerà di nuovo l’alta pressione preludio per un fine settimana stabile un po’ su tutto il paese con miglioramento anche al sud e Sicilia. Ricapitolando in sintesi: oggi mertedi 22 attenuazione delle piogge al nord-ovest e tempo caldo e stabile su tutto il centro-sud del paese con temperature massime molto al di sopra delle medie del periodo, domani mercoledi 23 tempo stabile e soleggiato un po’ su tutta la penisola ma tendenza ad aumento delle nubi su Piemonte e Liguria con piogge e temporali in serata in estensione anche a Lombardia, Emilia occidentale e alta Toscana,in nottata piogge e temporali anche sulla Sardegna e coste tirreniche di Toscana e Lazio. giovedi 24 migliora al nord e Toscana, mentre residue precipitazioni su aree interne del centro, mentre andrà a peggiorare al sud settore tirrenico e Sicilia con fenomeni anche intensi sull’Isola, le temperature saranno in calo su tutto il paese mentre i venti tenderanno a divenire settentrionali ad iniziare dal nord e poi al centro. Per il fine settimana tempo stabile e soleggiato al centro-nord ed in miglioramento anche al sud.

Sull’Umbria continua il tempo caldo e asciutto fuori stagione e anche la perturbazione in avvicinamento mercoledi notte toccherà solo marginalmente la regione con precipitazioni più presenti sul settore occidentale e a carattere sparso anche nella giornata di giovedi 24 ma niente di così importante da determinare una svolta al regime siccitoso in corso e in probabile aggravamento nella prossima settimana (ultima di ottobre) quando le temperature, si caleranno, ma arriveranno correnti secche settentrionali . gianfranco angeloni Perugia Meteo