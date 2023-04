Umbria: nei prossimi giorni tempo variabile con rovesci sparsi, schiarite nel weekend

Le perturbazioni atlantiche continuano a sfilare a nord dell’arco alpino, tuttavia nelle prossime ore, una di queste riuscirà a portarsi sul centro nord italiano seguita poi, da un impulso di aria instabile che, per il fine settimana, genererà un”area depressionaria centrata essenzialmente tra l’Italia e l’area balcanica. Nel contempo sul vicino atlantico la pressione atmosferica sarà in rapido aumento isolando di fatto questa circolazione che, per la prossima settimana, dovrebbe ancora interessare il bacino centrale del Mediterraneo e quindi influenzare il tempo anche sull’Italia. Per la previsione: già da oggi mercoledi 12, tempo in peggioramento al nord e sulla Toscana con precipitazioni in intensificazione in particolare sulla Liguria e dell’area prealpina , tempo variabile al centrosud senza precipitazioni, temperature in aumento le minime al centro-sud. Per domani giovedi 13, tempo perturbato al centro nord e Campania, con piogge e temporali e ancora nevicate sui rilievi alpini e sulle cime appenniniche. temperature in calo al nord, variabile al sud ; per venerdì miglioramento al nord e ancora nubi e precipitazioni sparse sul resto della penisola con temperature in calo. Anche per il fine settimana la variabilità sarà la caratteristica principale del tempo con precipitazioni più probabili al centro-sud, mentre le temperature saranno ancora su valori inferiori alle medie del periodo.

Sull’Umbria le brinate e il freddo dei giorni scorsi sono in attenuazione e le correnti occidentali stanno riportando cieli nuvolosi e temperature un po’ più miti almeno nei valori minimi ad iniziare da oggi mercoledì 12, tuttavia da domani giovedì 13, anche l’Umbria sarà interessata dal passaggio della perturbazione con nuvolosità più compatta e precipitazioni nella seconda parte della giornata ; poi anche venerdì tempo variabile con rovesci sparsi e temperature di nuovo in lieve calo, variabilità che sarà presente anche per il fine settimana con possibilità anche ampie schiarite, le temperature oscilleranno sempre su valori inferiori alle medie del periodo.