Operazione antidroga a Castiglione del Lago, mezzo quintale di hashish e marijuana sequestrato: arrestato 20enne

Operazione antidroga della squadra mobile di Perugia a Castiglione del Lago: mezzo quintale tra hashish e marijuana sequestrata e trenta mila euro in contanti trovati. Un ventenne del posto, incensurato, è stato arrestato dopo una lunga perquisizione scattata nella sua abitazione e nel garage. I poliziotti hanno trovato prima 4,8 grammi di hashish e 640 euro in contanti nell’abitazione del giovane ma la sorpresa è arrivata quando sono scesi nel garage. In alcune valigie e scatoloni è stato scoperto un quantitativo enorme di hashish e marijuana, più di 50 chili tra fumo ed erba: 52 di hashish e 2,5 di marijuana, più 30 mila euro in contanti. La droga sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio circa mezzo milione di euro, una somma ingente per un ragazzo di venti anni. L’attività investigativa ora si concentra sulla provenienza di un quantitativo così elevato e sulla rete dei clienti. Gli investigatori sono convinti di trovarsi di fronte ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti: le indagini ora saranno concentrate principalmente sul venditore. Non è escluso che un simile quantitativo sia arrivato a Castiglione del Lago da qualche provincia toscana, come quella di Arezzo.