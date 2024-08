Bimba di 11 mesi rischia di annegare nella vasca da bagno: portata in gravi condizioni all’ospedale. I genitori sono di Perugia

Una bimba di appena 11 mesi è ricoverata all’ospedale di Pescara in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare nella vasca da bagno mentre giocava con la sorellina di due anni e mezzo. I genitori sono residenti a Perugia e da poco si sono trasferiti in Abruzzo per motivi di lavoro. A riportare la notizia è “Il Messaggero “. Da una prima ricostruzione sembra che la piccola stava giocando con la sorellina nella vasca da bagno vuota. Ad un certo punto la più grande avrebbe aperto l’acqua e la vasca si sarebbe riempita. Sono stati I genitori a soccorrere la bimba. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasferito immediatamente la piccola all’ospedale di Pescara.