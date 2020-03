Coronavirus, altri due nuovi casi in Umbria: siamo a 28. Sei ricoverati, 553 persone in osservazione.

Siamo a 28 persone in Umbria che risultano positive al virus Covid-19. Questa mattina sono stati annunciati due nuovi casi di Coronavirus. Il bilancio, quindi, aumenta di giorno in giorno con altre 553 persone in isolamento presso le proprie abitazioni. L’Umbria è ancora una regione che non presenta difficoltà di gestione dal punto di vista sanitario, il bilancio ancora ci da un quadro fisiologico e gli ospedali reggono alla emergenza. Però continuano a venire fuori casi positivi e cresce il numero di coloro che sono in osservazione. Molto peggiore è la situazione nelle Marche, soprattutto nella Provincia di Pesaro, dove fino a ieri sera si registravano ben 265 contagi e 7 decessi. Meglio l ‘Abruzzo con soli 17 contagi, Molise 14 contagi ,Basilicata 4 contagi , Calabria 9 e Sardegna 11. Dei 28 casi positivi umbri sono sei quelli ricoverati, di cui due in terapia intensiva a Perugia, tre a malattie infettive del Silvestrini e uno nello stesso reparto di Terni. Le persone in isolamento presso le loro case sono 553, in quanto venute a contatto con soggetti risultati positivi al coronavirus. Di queste 402 sono nella provincia di Perugia e 151 in quella di Terni. La notizia positiva è che in 124 sono usciti dall ‘isolamento, di cui 93 in provincia di Perugia e 31 in quella di Terni.