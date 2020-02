Coronavirus , caso sospetto in Umbria: si tratta di un turista . Due morti in Italia , quaranta persone contagiate La Tesei in collegamento con il premier Conte.

Ci sarebbe un caso sospetto di coronavirus in Umbria. E’ stato , infatti, segnalato un caso che presenta caratteristiche di “sospetto”, si tratta di un turista, ora in isolamento,ospitato in una piccola struttura ricettiva umbra che presenta sintomi respiratori e che avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che pare abbia contratto il virus in Lombardia. La Regione chiarisce che l’uomo è stato portato in ospedale al fine di annullare ogni rischio per la collettività. Nel frattempo il virus fa un’altra vittima in Italia, dopo l’uomo morto ieri sera in Veneto. Infatti una donna di Casalpusterlengo di 76 anni, che viveva da sola, è morta in casa e sarebbe stata contagiata nei giorni scorsi al pronto soccorso di Cordogno, lo stesso in cui era stato il 38enne di Codogno considerato “paziente 1 “. Intanto ci sono nuovi casi nel nord Italia. In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno è deceduto ieri, c ‘ è un uomo di 77 anni risultato positivo al test. E sempre nella zona di Codogno i contagi si sono allargati al pavese, dove si sono ammalati due medici, marito e moglie. Il Presidente del Veneto Zaia ha confermato che ci sono altri sette casi positivi tutti a Vò Euganeo. In Lombardia i casi riferiti dal Presidente Fontana sarebbero 32 nell’intera regione, dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in quarantena 250 persone . Continuano le azioni per contenere il contagio in Veneto e Lombardia, proprio per questo stamattina si è tenuta una riunione nella sede della protezione civile. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al Ministro della Salute Speranza, è in contatto con i governatori delle regioni. Anche la Presidente dell’Umbria Donatella Tesei è in collegamento con la sede della Protezione Civile dove si sta svolgendo un confronto tra il Presidente Conte e i rappresentanti delle Regioni. La Tesei è in stretto contatto con l’assessore alla sanità Coletto. Per ora però non ci sarebbero motivi di preoccupazione per i cittadini umbri anche alla luce del confronto che sta avvenendo tra Conte e i governatori. Intanto le farmacie di Perugia e delle altre città dell’Umbria registrano un tutto esaurito, o delle scorte di poche decine,di mascherine e gel disinfettanti per mani.