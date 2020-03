Coronavirus, tre nuovi decessi in Umbria: 19 in tutto. Ricoveri e terapia intensiva stabili, più 12,3% i contagi.

Tre nuovi morti in Umbria per coronavirus. Decessi avvenuti nella giornata di ieri e che portano ad un totale di 19 persone scomparse , di cui 12 residenti nella provincia di Perugia e7 in quella di Terni. Con gli ultimi dati di stamattina arriviamo a 648 persone in Umbria positive al virus Covid-19, 21 sono di fuori regione: 472 nella provincia di Perugia e 155 in quella di Terni. In tutto sono ricoverato in 148, di cui 113 sono residenti nelle città del territorio provinciale di Perugia e 26 in quello di Terni, 9 sono di fuori regione. Passiamo agli ospedali interessati ai ricoveri : 64 a Perugia , 39 a Terni ,20 a Città di Castello , 24 a Pantalla, 1 a Spoleto. Dei 148 ricoverati 43 sono in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 6 in quello di Città di Castello e 1 a Pantalla. Aumentano le persone in osservazione, sono ad oggi 2.831: di questi 2.076 sono nella provincia di Perugia e 755 in quella di Terni. Nel frattempo 2.052 persone sono uscite dall’isolamento, di cui 1.556 nella provincia di Perugia e 496 in quella di Terni. Dati che confermano il trend di rallentamento degli ultimi due giorni, con un risultato importante: per la prima volta nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi ricoveri in ospedale e il numero dei ricoverati in terapia intensiva resta quello di 24 ore fa. Segnali di luce dopo un trend che cresceva con intensità.