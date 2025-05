Criminalità organizzata e terrorismo: magistrati umbri rafforzano strumenti di coordinamento

E’ stato firmato il nuovo Protocollo organizzativo in materia di criminalità organizzata e terrorismo tra il Procuratore generale di Perugia Sergio Sottani e i tre Procuratori della Repubblica del distretto. Il nuovo accordo sostituisce integralmente quello siglato il primo luglio 2016 tra gli stessi soggetti e va a potenziare e completare le previsioni contenute nel documento sottoscritto il mese scorso tra la Procura generale, la Procura per i minori e la Procura di Perugia in ordine ai soggetti minorenni inseriti in contesti criminali riconducibili ad organizzazioni terroristiche e integraliste. Il protocollo si propone quindi di aggiornare e rafforzare gli strumenti di coordinamento investigativo alla luce delle più recenti evoluzioni normative, giudiziarie e criminali, comprese le nuove forme di reato informatico che oggi rientrano a pieno titolo nella competenza distrettuale. L’obiettivo primario dell’intesa è rafforzare il dialogo operativo tra le Procure del distretto e migliorare la tempestività e l’efficacia delle indagini in materia di criminalità organizzata e terrorismo, ma anche nei confronti di quei reati che, pur non essendo espressamente previsti come di competenza distrettuale, ne rappresentano chiari segnali premonitori: i cosiddetti “reati spia”. Si tratta di un “modello di cooperazione evoluto che abbandonando l’approccio rigido del precedente protocollo, introduce criteri dinamici e interpretativi per l’individuazione di fenomeni criminali strutturati”. Un’innovazione importante è “l’inclusione dei reati informatici nei casi in cui sussistono elementi concreti per ritenerli riconducibili ad azioni coordinate contro sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità, in linea con le competenze attribuite al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal decreto-legge 105 del 2023”. Il protocollo prevede che le Procure ordinarie trasmettano tempestivamente per conoscenza alla Procura distrettuale le notizie di reato con caratteristiche compatibili con contesti mafiosi, terroristici o cibernetici strutturati, anche se diversi da quelli espressamente elencati dalla legge. Particolare attenzione è riservata all’immediatezza del coordinamento: la Procura distrettuale renderà noti i turni esterni ai colleghi del distretto per consentire, nei casi urgenti, l’attivazione rapida del Sostituto competente. Un aspetto rilevante dell’accordo è il coordinamento specifico per i procedimenti penali che coinvolgono soggetti minorenni inseriti in contesti associativi di tipo mafioso o terroristico, anche di matrice Jihadista, suprematista, neonazista o accelerazionista. Il protocollo, in coerenza con quanto già stabilito il 26 febbraio 2025 da una intesa specifica in materia minorile, garantisce che le strategie investigative siano compatibili con le particolarità del processo penale minorile, inclusa la tutela dell’anonimato dei minori. In un’ottica di piena circolarità informativa, il Procuratore distrettuale assicurerà la trasmissione degli atti ritenuti rilevanti per l’attività investigativa agli altri uffici del distretto, sempre nel rispetto delle esigenze di riservatezza. E’ inoltre previsto l’utilizzo della banca dati Sidda-Sidna della Direzione distrettuale antimafia, che sarà alimentata costantemente e resa consultabile dai magistrati del distretto, salvo motivato diniego in caso di esigenze investigative. Il Procuratore distrettuale riferirà periodicamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al Procuratore generale sui risultati dell’attuazione del protocollo, mentre quest’ultimo, d’intesa con i colleghi del distretto, potrà convocare apposite riunioni per verificarne lo stato di attuazione, per condividere informazioni rilevanti e aggiornare l’analisi dei fenomeni criminali emergenti nel territorio. Una volta sottoscritto, il protocollosarà trasmesso anche al Consiglio superiore della magistratura e alla procura generale presso la Corte di Cassazione.