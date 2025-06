Da lunedì Fontivegge per tre mesi sarà “zona rossa”: controlli rafforzati anche a piazza del Bacio e all’Ottagono

Il Prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha adottato l’ordinanza con la quale ha disposto l’istituzione di un’area a vigilanza rafforzata nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, che comprende, oltre alla stazione, anche piazza Vittorio Veneto, piazza del Bacio e il complesso immobiliare dell’Ottagono. Il provvedimento è stato inviato al Comune di Perugia per la pubblicazione nell’Albo pretorio e sarà in vigore dal 16 giugno 2025 per un periodo di tre mesi, al termine del quale verrà valutata la possibilità di un’eventuale deroga. “Al fine di assicurare nel periodo estivo condizioni di massima sicurezza a cittadini e turisti – spiega la Prefettura di Perugia – in attuazione della direttiva adottata dal ministro dell’Interno il 17 dicembre 2024, sarà vietato l’indebito stazionamento delle persone che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica idoneo ad ostacolare la libera e piena fruibilità delle aree interessate e che risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di armi”.