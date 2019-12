Direttori, la Tesei sceglie la squadra: in arrivo le firme ufficiali

PERUGIA – Donatella Tesei sceglie la nuova squadra di direttori. Domani l’ufficialità, ma intanto l’accordo c’è. Dei 7o curriculum arrivati a Palazzo, la Tesei e la sua giunta pescano Claudio Dario, veneto, alla Sanità e Welfare. Luigi Rossetti sarà riconfermato, tornando alla casa madre, cioè l’assessorato allo Sviluppo Economico. Promozione interna per Carlo Cipiciani, che prende programmazione, risorse e personale. Si tratta del braccio destro di Ciro Becchetti, quindi uno avvezzo a far girare la macchina. Ultimo ingresso nella squadra è Stefano Nodessi, prima al Comune di Assisi e poi all’Auri. Quattro, come voluti dalla riforma Agabiti, e in carica sei mesi più sei, con uno stipendio di 120mila euro lordi.

Novità anche alla sanità. Alla Usl 1 va Silvio Pasqui, alla 2 Massimo De Fino. Casciari resta all’azienda ospedaliera d Terni, almeno per un’altra settimana. Onnis prorogato 180 giorni a Perugia.