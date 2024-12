Drammatico incidente stradale: muore Enrico Mattioli di Perugia. Scontro con un camion sulla Flaminia nelle Marche

Tragedia sulla strada Flaminia tra Cagli e Cantiano. Enrico Mattioli, di Perugia, 48enne, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. Mattioli si è schiantato con l’ auto contro un camion. E’ morto sul colpo, inutili i soccorsi arrivati sul posto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantottenne. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, non era al volante della vettura ma sembra che si trovasse sul sedile del passeggero. L’auto era condotta da un suo amico di 46 anni rimasto ferito e ricoverato all’ospedale di Urbino. Sembra che lo schianto sia avvenuto con il camion fermo ad un semaforo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Mattioli lascia la compagna e due gemelli.