Elezioni, Luca Coletto candidato in Veneto: Salvini intenzionato a portare via l’assessore. Rimpasto di giunta per la Tesei

Parte ? Non parte ? Luca Coletto, questa volta, potrebbe davvero lasciare l’Umbria per candidarsi in Veneto alle prossime elezioni politiche. Sono forti i boatos che danno Matteo Salvini intenzionato a candidare l’assessore alla sanità. La fedeltà di Coletto al capo è nota, meno cordiali sarebbero invece i rapporti con il governatore veneto Luca Zaia. Ma, questa volta, a differenza delle ultime regionali, sarà proprio Salvini a decidere chi candidare, come distribuire i collegi uninominali, e quindi di conseguenza gli eletti, che si sommeranno a quelli della quota proporzionale. Per Coletto sarebbe previsto un posto nella quota proporzionale, in una regione dove la Lega resta ancora il primo partito. Del resto, dal suo primo giorno da assessore esterno in Umbria – sono passati quasi tre anni – Coletto non ha mai nascosto l’ambizione di lasciare Palazzo Donini alla prima tornata elettorale utile. Certo, la Lega perderà numerosi seggi e sarà costretta a tagliare posti ma Coletto può contare sulla promessa di Salvini di tre anni fa: ” Va in Umbria poi quando si voterà per le politiche verrai a Roma”. Se, invece, il taglio dei seggi penalizzerà Coletto allora si aprirà un bel problema perché l’assessore resterà in Umbria ma si porterà dietro una bocciatura pesante che inciderà sul resto della legislatura. Questa volta però Coletto è sicuro che Salvini manterrà la promessa e si appresta a fare le valigie. Dopodiché la Tesei sarà costretta a rimettere mano alla giunta regionale, forse anche ad un doppio cambio. Sicuramente dovrà trovare un nuovo assessore alla sanità, scelta complicata e delicata, viste le drammatiche condizioni del sistema sanitario dell’Umbria.