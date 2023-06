Entro la fine dell’anno l’Umbria avrà l’elisoccorso: il servizio costerà 25 milioni per la durata di 6 anni

Entro la fine dell’anno sarà attivato in Umbria il servizio di elisoccorso. L’annuncio è dell’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, che lo ha definito indispensabile in particolare per interventi tempestivi. L’amministratore di Punto Zero, Giancarlo Bizzarri, ha firmato una delibera con a quale il servizio elisoccorso in Umbria è stato aggiudicato all’operatore economico Avincis Aviation (già Babcock Mcs Italia) che ha offerto un ribasso del 3,60%. Nella nota della Regione si sottolinea che l’aggiudicatario “ha enorme esperienza e serve 33 basi italiane in diverse regioni tra cui Emila Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, Abruzzo e Toscana”. L’offerta economica, per l’importo complessivo di 25 milioni e 76 mila euro, prevede un durata di 6 anni. “A seguito della firma dell’atto – ha spiegato Coletto – potranno essere avviate tutte le attività complementari, ma non per questo meno importanti, prima tra tutte la formazione degli operatori attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro”. La gara è stata indetta a dicembre 2022 e il programma prevedeva l’aggiudicazione entro giugno 2023. “Conseguentemente all’acquisizione dell’elisoccorso – ha detto Coletto – stiamo adeguando anche tutto il servizio del 118 tenendo conto della presenza in regione di un servizio che per lungo tempo ha avuto sede ed è stato condiviso con un’altra regione”.