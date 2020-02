Ex Merloni, i Presidenti di Umbria e Marche scrivono al Ministro dello Sviluppo Economico: il piano industriale e’ inaccettabile.

Donatella Tesei e Luca Ceriscioli scrivono al Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e chiedono un incontro urgente sulla crisi della ex Merloni. I due Presidenti di Umbria e Marche decidono di fare un passo dopo che Giovanni Porcarelli, presidente di Jp, ha presentato un piano di ristrutturazione da 345 esuberi su 595 lavoratori dei siti di Fabriano nelle Marche e di Colle Nocera in Umbria. Gia’ i sindacati hanno definito inaccettabile la proposta, ricordano che a fine anno era stata richiesta una proroga di 60 giorni per la presentazione del piano industriale di ristrutturazione e , soprattutto, si e’ aggiunta la mancanza di credito da parte delle banche a favore di Jp. Oggi la situazione si fa ancora piu’ drammatica perche’ , sottolineano i sindacati, ” ci si trova davanti ad un nulla di fatto, il piano presentato e’ irricevibile e, ancora piu’ grave, non c’ e’ nessuna prospettiva di un partner industriale credibile. Per questo la Tesei e Ceriscioli hanno chiesto un incontro al Ministro specificando nella lettera inviata oggi ” che si tratta ( ma questo ormai lo sanno tutti, ndr) di una delle crisi industriali piu’ rilevanti in Italia, sia in termini occupazionali, sia per le drammatiche ricadute che ha determinato e rischia ulteriormente di determinare sul tessuto economico e sociale di un ampio territorio fra l’Umbria e le Marche “. La Jp ha preso possesso, tra mille diffidenze sulla sua reale possibilita’ di intervenire, di cio’ che rimaneva della Merloni nel 2012, in questi anni nulla di positivo e’ avvenuto e i sospetti di allora stanno trovando una drammatica conferma.