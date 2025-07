Ferrovie, il polo del Centro Italia a Pescara con un pezzo di Umbria: la nostra Regione sempre più ai margini

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) attiverà a partire dal 1 settembre un centro nevralgico dedicato alla gestione della circolazione ferroviaria e alla programmazione degli orari dei treni. Un polo operativo che nascerà a Pescara e che avrà competenza su un’ampia porzione della rete che si estende tra Abruzzo, Marche, Molise e parte dell’Umbria. Tra le principali linee coinvolte figura anche la Foligno-Orte. Il nuovo centro sarà subito operativo e avrà risorse dedicate: circa 450 lavoratori coinvolti tra personale tecnico e figure di coordinamento. Esulta, e non potrebbe essere diversamente, il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsili, e l’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis. Con questa scelta, il Gruppo FS e il ministero dei Trasporti guidata da Matteo Salvini riconoscono un ruolo centrale all’Abruzzo nelle dinamiche infrastrutturali del Centro Italia. Esulta l’Abruzzo, meno l’Umbria. Con la scelta annunciata, l’Umbria ne esce male e sottomessa. Quella di Rete Ferroviaria Italiana sembra più una scelta politica piuttosto che di vera e propria riorganizzazione. Una decisione che, tra l’altro, divide l’Umbria in una specie di spezzatino visto che il nuovo centro di Pescara avrà competenza solo sulla Foligno-Orte mentre il resto della rete sarà di competenza di altri centri. Si tratta dell’ennesima scelta nazionale che segnala una crescente marginalizzazione dell’Umbria, una regione sempre più ai margini dei grandi processi decisionali e industriali. A ciò si somma, con altrettanta gravità, la stagione nera del nostro trasporto ferroviario, con ritardi, malfunzionamenti e disagi che si ripetono in una sequela senza fine sulla rete dell’Umbria.