Franceschini, oltre un miliardo di euro per il rilancio dei borghi

“Oltre un miliardo di euro saranno disponibili per il rilancio dei borghi da utilizzare per il recupero del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture fisiche e digitali”: a dirlo è stato il ministro della cultura Dario Franceschini, nel messaggio inviato agli organizzatori del convegno “Ripartire dalla bellezza” che si svolge a Città della Pieve.

“L’Italia – ha detto il ministro – possiede un potenziale inespresso di enorme valore che risiede nei borghi, nelle cittadine, nei centri urbani delle aree interne del Paese che hanno saputo preservare la bellezza, la cultura, la storia di questi territori nella ricostruzione post bellica”.

“Oggi queste aree stanno tornando centrali, rispondono in pieno alle necessità nell’epoca pandemica e post pandemica di individuare luoghi in cui ritrovare la giusta armonia tra le esigenze professionali, i bisogni culturali e le esigenze di una convivenza compatibile con il nuovo mondo”, ha sottolineato il ministro.

“La maggiore spinta verso il turismo interno e non, sta offendo importanti opportunità di crescita per queste comunità, non a caso interessate da un importante investimento del Recovery plan”, ha detto ancora Franceschini.

Un messaggio agli organizzatori è stato iviato anche dal presidente Draghi. “Caro sindaco – ha scritto il presidente – la ringrazio per il cortese invito, purtroppo non riuscirò ad essere presente se non in spirito e con gli auguri più sinceri che sia un successo”