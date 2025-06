Giubileo e centenario di San Francesco spingono il turismo in Umbria: la novità positiva arriva da Terni

Il Giubileo, l’ottavo centenario della morte di San Francesco e la canonizzazione di Carlo Acutis spingono il turismo umbro. Che il 2025 fosse stato un anno straordinario per l’Umbria era più che prevedibile. A trainare la stagione, infatti, sono i luoghi iconici come Assisi, Cascia, Norcia e altri borghi spirituali meno noti ma altrettanto carichi di fascino. La novità positiva arriva invece da Terni dove si registra un incremento turistico del +23,8%. A Perugia la crescita è molto più contenuta: +2,5%. Una spinta che consente maggiori assunzioni (+6,4% rispetto all’anno precedente) anche se resta il problema della carenza di figure qualificate, capaci non solo di garantire l’accoglienza ma di rappresentare il valore esperienziale del soggiorno. L’incremento occupazionale c’è ma in termini assoluti siamo su numeri comunque contenuti. La crescita importante di Terni, in realtà, si traduce in 80 assunzioni in più: da 220 a 300 avviamenti al lavoro previsti nel mese. Principalmente si cercano competenze linguistiche, digitai, relazionali, con attenzione alla gestione delle prenotazioni online, all’utilizzo dei social, al customer care. Secondo l’analisi della Camera di Commercio dell’Umbria, il 2024 ha sfiorato il 7,3 milioni di presenze e il 2025 potrebbe registrare un dato superiore, con quasi 8 milioni di turisti. “Per troppi anni il turismo è stato trattato come un settore marginale, quasi un riempitivo dell’economia umbra. Oggi il turismo è un’industria, a tutti gli effetti. Produce occupazione, anche qualificata, valorizza le competenze locali e promuove l’immagine della nostra regione nel mondo” sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria. Per Mencaroni, da decenni ai vertici degli enti che si occupano di turismo e commercio, “l’Umbria ha tutte le carte in regola per fare del turismo una leva strategica di sviluppo economico e sociale, integrata con cultura, ambiente, artigianato e agricoltura”. Secondo l’analisi del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, il segnale più forte è arrivato a giugno: le assunzioni previste nel settore turistico in Umbria passano infatti da 1.120 a 1.310 in un anno, con un balzo del +17%. In termini assoluti 190 occupati in più. Perugia tiene il passo con un +11%, da 910 a 1010, cento lavoratori in più. Numeri positivi ma sempre molto contenuti in termini assoluti. Fermo restando che dopo Roma, l’Umbria è la Regione più interessata dai grandi flussi del Giubileo della Speranza voluto Papa Francesco.