Habemus Papam: Leone XIV successore del perugino Leone XIII, contro i nuovi Attila e vicino a Santa Rita

Ha sorpreso un pò tutti il nome, Leone XIV, che il nuovo papa ha preso. Infatti, eravamo ormai abituati a pontefici che, riconoscendo la svolta che il Concilio Vaticano II ha rappresentato nella storia della Chiesa, avevano unificato i nomi dei due papi che avevano avviato e portato a termine l’assise conciliare, facendosi chiamare Giovanni Paolo. Fu così per papa Luciani (Giovanni Paolo I) e per papa Woytila (Giovanni Paolo II). Poi, dopo la parentesi di papa Ratzinger, che prese il nome di Benedetto XVI, rifacendosi a San Benedetto, patriarca del monachesimo occidentale e punto di riferimento della sua vasta produzione teologica, caratterizzata dalla ricerca delle radici cristiane della cultura europea, è venuto papa Francesco, che ha rimesso al centro del suo magistero il Concilio, nella sua eccezione di apertura al mondo e in particolare alle fasce più povere ed emarginate. Tutti, dunque, si aspettavano un Francesco II ed invece dal conclave è uscito Robert Francis Prevost che, sorprendendo tutti, si farà chiamare Leone XIV. A noi umbri un pò dispiace perché la nostra Regione e il nome di Francesco restano un binomio indissolubile, un’identità. E tuttavia anche il nome di Leone non ci lascia indifferenti, considerato che il predecessore Leone XIII fu, per 32 anni, vescovo di Perugia. Ma non solo. Anche Leone XII (1823-1829), Annibale della Genga, discendente di un’aristocratica famiglia originaria di Matelica, nelle Marche, col tempo aveva preso a gravitare verso l’Umbria, facendo della zona di Spoleto il luogo abituale della sua dimora e il centro d’irradiazione dei suoi interessi sociali ed economici. Due pontefici molto diversi, anzi agli antipodi, sulle modalità di rapportarsi e di considerare la società nata dalla Rivoluzione francese. Infatti, Leone XII, amante della caccia, elegante, di innata bellezza, tanto che, a proposito di quest’ultima caratteristica, Stendhal avrebbe insinuato un giorno che il della Genga non sempre aveva “saputo resistere alle seduzioni alle quali veniva esposto da questa sua qualità”, aveva in mente un progetto teocratico e antimoderno di una grande e integrale restaurazione spirituale del mondo cristiano, dopo lo sconvolgimento rivoluzionario e napoleonico. Papa Pecci, invece, è stato il pontefice che ha attraversato il deserto e, dopo cento anni da quegli eventi, ha rimesso in contatto chiesa e mondo moderno, avviando una nuova stagione teologica e pastorale, che rappresentò un aggiornamento e un riallineamento della cultura e della presenza sociale della chiesa nel mondo. Dalla Rerum Novarum (1891), l’enciclica che avvia la storia dell’insegnamento sociale della Chiesa e come tale celebrata dai pontefici successivi fino a Giovanni Paolo II con la Centesimus annus, scritta nel centesimo anniversario dell’enciclica leonina, all’apertura degli archivi vaticani, per favorire lo studio della storia, Leone XIII fu il primo papa a comprendere appieno le sfide della modernità e il primo a comprendere che anche la Chiesa doveva sporcarsi le mani e parlare di diritti dei lavoratori, giustizia sociale e lotta allo sfruttamento, lasciando un’eredità colossale che probabilmente Leone XIV, in una società in cui si sono accentuate le disuguaglianze e sono aumentate le povertà, intende raccogliere. Certo il nome di Leone, potrebbe evocare anche altri pensieri. E’ noto che la destra statunitense, in particolare Trump e il suo vice Vance, non hanno preso bene l’elezione del nuovo papa, che più volte li ha ripresi per le loro posizioni in materia di immigrazione e diritti umani. Sarà forse anche perché il nome di Leone ricorda, soprattutto al neofita cattolico Vance, papa Leone Magno passato alla storia per aver fermato Attila, lo sbruffone capo degli Unni, alle porte di Roma nel 452, armato solo della sua parola e del suo coraggio. A noi umbri, sempre sulla scia di Leone XIII, ricorda anche che fu lui il pontefice che santificò Rita da Cascia: un culto, quello per Rita, dall’andamento ciclico. Per lungo tempo la fama delle sue non comuni virtù restò come sepolta e trascorsero, infatti, quasi due secoli dalla sua morte perché Urbano VIII, nel 1627, emanasse il decreto di beatificazione, che tuttavia non ebbe il potere di imporla all’attenzione e alla devozione della Chiesa universale. Si deve a una monaca agostiniana ligure, Maria Teresa Fasce, nella seconda metà dell’Ottocento, il rilancio della conoscenza della beata Rita; il tentativo ebbe un successo insperato e questa donna, in apparenza così lontana nel tempo e negli stili di vita, venne santificata il 24 maggio 1900, dal papa umbro. Leone XIV è il primo pontefice che appartiene all’Ordine agostiniano e chissà se nell’appropriarsi di questo nome non abbia anche pensato, lui americano ma anche sudamericano, alla statua di Santa Rita che domina la collina di Santa Cruz del Rio Grade do Norte, nella parte orientale dell’immenso Brasile. Cinquantasei metri in altezza di blocchi di cemento, appena uno in meno della Statua della Libertà e ben 18 in più del Cristo redentore del Corcovado, rispettivamente i simboli più celebri di New York e Rio de Janeiro. Tanti, dunque, i legami spirituali ed ecclesiali tra l’attuale pontefice, Leone XIII e l’Umbria.