In arrivo anche in Umbria bimbi di Gaza gravemente malati e feriti: tre voli speciali dell’Aeronautica Militare

Sono in partenza dall’aeroporto di Eilat , nel sud di Israele, i tre voli speciali dell’Aeronautica Militare con a bordo il gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curai in Italia. Il primo velivolo arriverà questa sera, 13 agosto, all’aeroporto di Roma-Ciampino, dove ad accogliere il gruppo in rappresentanza del governo sarà presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Gli altri due aerei giungeranno, invece, a Milano Linate e a Pisa. Si tratta della 14esima evacuazione sanitaria condotta dall’Italia dal gennaio 2024. L’operazione è anche la più importante realizzata sinora, con 31 pazienti e i loro accompagnatori, per un totale di quasi 120 persone. I piccoli pazienti sono tutti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Al loro arrivo saranno trasferiti in diverse regioni: Campania, Toscana, Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto. L’operazione è realizzata con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa, dell’Interno e del Dipartimento di Protezione Civile. Grazie a quest’ultima evacuazione sanitaria, supererà i 180 il numero di bambini di Gaza e loro famiglie (580 persone in totale) sinora accolti in Italia. Sommando anche le persone giunte in Italia a titolo di ricongiungimento familiare, ad oggi sono 917 i palestinese giunti nel nostro Paese dalla Striscia di Gaza dall’inizio della guerra.