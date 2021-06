In Umbria più di 500mila persone hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino

PERUGIA – Superati i 500 mila che in Umbria hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid. In base ai dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 27 giugno sono infatti 504.893, pari al 65,5 per cento dei residenti. Nell’ultimo giorno sono state somministrate 5.760 prime dosi.

Sono invece 231.552, il 29,79 per cento del totale, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

Il totale dei prenotati per le vaccinazioni è invece 250.411.