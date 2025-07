In Umbria si risparmia meno che altrove: la Regione scivola sempre di più verso il Mezzogiorno

In Umbria si risparmia meno che altrove. A certificarlo è un’indagine del Centro studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”, integrata dalle elaborazioni della Camera di commercio dell’Umbria. Emerge che la propensione al risparmio delle famiglie umbre si attesta al 6,4%, contro una media nazionale dell’ 8,3% e una centro Italia del 7,5%. Si tratta della percentuale più bassa tra le regioni del centro-nord. Nel centro, la Toscana si attesta all’ 8,1%, le Marche al 7,5%, il Lazio al 7,2%. Solo alcune regioni meridionali mostrano dati più bassi, a partire dalla Basilicata (6%). In vetta alla classifica si trovano Piemonte (11,2%), Lombardia (10,9%) ed Emilia Romagna (10,3%). “Il basso livello dei redditi in Umbria, specchio di un lavoro spesso povero e di profitti aziendali inferiori alla media nazionale, non aiuta certo la propensione al risparmio” ha commentato Giorgio Mencaroni presidente della Camera di commercio dell’Umbria. Per Mencaroni, “il quadro generale impone un salto di qualità. Il vero nodo strutturale è la scarsa produttività: è su questo che dobbiamo agire. Occorre una spinta decisa sull’innovazione, puntando su transizione digitale ed ecologica”. Occorrono quindi, sostiene il presidente della Camera di commercio dell’Umbria, “competenze e formazione continua di imprenditori e lavoratori”. Un New deal umbro che coinvolga tutte le istituzioni, le forze economiche e sociali e anche il governo centrale, “per evitare lo scivolamento dell’Umbria verso il Mezzogiorno, in atto da almeno venti anni”. Dopo anni di ottimismo, il presidente Giorgio Mencaroni avverte la necessità di un cambio di passo per evitare maggiori guai e propone un intervento senza precedenti.