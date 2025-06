Investe e uccide 16enne in scooter: fermato a Perugia il presunto pirata della strada

II carabinieri di Perugia hanno fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera a Mondragone, in provincia di Caserta, ha travolto con la sua auto lo scooter guidato da un sedicenne, Luigi Petrella, morto nell’impatto. Si tratta di Pietro Cascarino, 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia. Pluripregiudicato, appena scarcerato, si sarebbe dato alla fuga dopo aver investito il ragazzo in scooter. Il ragazzo era poi morto dopo l’arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno per le gravi ferite riportate. Molto probabilmente, l’uomo dopo aver travolto con la sua auto il giovane Petrella ha lasciato la Campania e si è diretto in Umbria. I militari dell’Arma lo hanno fermato nel capoluogo umbro. Fondamentale nelle indagini sono state le telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di alcuni passanti. Il 16enne venerdì notte a bordo del suo scooter stava rientrando da una partita di calcetto con gli amici. Dopo essere stato travolto dall’auto si è schiantato contro un palo della luce. Il presunto pirata ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Infatti, si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Sulla fiancata della sua Fiat Punto grigia, che è stata sequestrata, sono stati rivenuti segni compatibili con la dinamica dei fatti.