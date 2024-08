L’ Umbria al voto, esercito di candidati in campo per le regionali: conferme, addii e new entry. Ecco i nomi in attesa della Proietti

C’è chi ha già deciso e chi ancora non lo ha fatto. Quest’estate torrida dell’Umbria è segnata dalle scelte della politica in vista delle prossime elezioni regionali. Tra qualche giorno però, al ritorno dalle ferie, tutto dovrà trovare una conclusione. Dopo agosto l’Umbria sarà in campagna elettorale per l’appuntamento più importante degli ultimi anni. Il centrodestra ha già deciso: scommetterà ancora una volta sulla governatrice uscente, Donatella Tesei. I mugugni e i timori sono tanti ma l’accordo romano tra Meloni e Salvini non lascia spazio alle ambizioni di alcuni umbri (Romizi). Il centrosinistra, invece, aspetta ancora la risposta della sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Domani, 16 agosto, potrebbe essere il giorno decisivo. Fino ad ora la Proietti si è dimostrata assai restia ma in politica mai dire mai. Nel frattempo Pd, M5S e Sinistra hanno lavorato per trovare un’alternativa credibile e autorevole. Naturalmente la candidatura della Proietti resta la più gradita. Al di là di chi saranno i candidati presidente della Regione, è già partita la corsa per un posto da consigliare regionale. Nel centrodestra le candidature certe sono quelle dei consiglieri uscenti Enrico Melasecche, Valerio Mancini, Manuela Poletti e Paola Fiorini della Lega; Eleonora Pace, Paola Agabiti in Urbani di Fratelli d’ Italia; Roberto Morroni, Stefano Pastorelli e Andrea Fora di Forza Italia. Nel centrosinistra saranno sicuramente candidati i consiglieri Tommaso Bori, Simona Meloni, Michele Bettarelli del PD; Thomas De Luca (M5S). Molte new entry sono già in pista. Per il centrodestra i nomi più gettonati sono quelli di Andrea Romizi per Forza Italia; Michela Sciurpa, attuale amministratore unico di Sviluppumbria, Annalisa Mierla, vicesindaco di Umbertide, Andrea Lignano Marchesini, consigliere comunale Città di Castello, Marco Cesaro assessore comunale Foligno e Margherita Scoccia candidata a sindaco di Perugia, per Fratelli d’ Italia. Per la Lega scenderà in campo l’ex assessore del comune di Perugia, Luca Merli. Anche nel centrosinistra saranno molte le new entry, soprattutto nella lista del PD. Sarah Bistocchi (ex capogruppo Perugia), Francesco Filipponi (attuale capogruppo Terni), Joseph Flagello (Foligno), Maria Grazia Proietti (consigliere comunale Terni), Stefano Lisci (vicesindaco Spoleto), sono già in campagna elettorale. Certa anche la candidatura dell’ ex sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, per i socialisti. Assai probabili le candidature per il PD del sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, e del tuderte Andrea Vannini.