La guerra commerciale di Trump: effetto dazi sull’Umbria. Conto da milioni di euro, preoccupazione per agricoltura e Ast

Alla fine ha mantenuto la promessa Donald Trump: tasse su tutti i prodotti importati negli Usa. Oltre alla Cina ha messo nel mirino in particolare l’Europa scatenando una vera e propria guerra commerciale. Dopo una giornata di ansia e di attesa spasmodica anche la premier Giorgia Meloni, che ambiva a un ruolo privilegiato con Trump mettendo a rischio la stessa tenuta dell’Europa, è stata costretta ad annullare tutti gli appuntamenti per convocare un vertice d’emergenza a palazzo Chigi. La premier è, a questo punto, obbligata a recuperare un rapporto positivo con gli altri Paesi europei dopo aver difeso per mesi Trump, considerandolo il più importante punto di riferimento dei conservatori e sponda politica privilegiata della destra. Le smanie vendicative di Trump mettono in difficoltà anche l’economia dell’Umbria. E’ ancora difficile quantificare esattamente il danno per la nostra Regione ma sarà di diversi milioni. Un danno che in Umbria subiranno soprattutto le imprese agricole e agroalimentare. “Vengono colpiti settori strategici come ad esempio vino e olio” ha detto il presidente della Coldiretti Umbria Albano Agabiti, secondo il quale ci sono rischi per il fatturato delle aziende e quindi la tenuta del mercato del lavoro. “L’agroalimentare umbro – sottolinea Agabiti – è già stato colpito duramente dal Covid prima e dalla guerra in Ucraina poi. Con un aumento dei costi di produzione. Ora questo nuovo colpo”. Il presidente della Coldiretti Umbria si aspetta una reazione delle Istituzioni italiane ma in particolare dall’Europa. “Bisogna reimpostare completamente la politica comunitaria – afferma – e far valere effettivamente il principio di reciprocità. Bisogna dire basta alle importazioni selvagge e serve una vera politica agricola da parte dell’Europa”. Problemi in vista, che si aggiungono a tanti altri, anche per l’Ast di Terni. Il gruppo Arvedi proprietario del polo siderurgico umbro non ha voluto commentare ufficialmente la situazione che si sta determinando. E che si aggiunge alla questione del prezzo dell’energia che ha già influito sul costo del prodotto. C’è da dire che da sempre gli Usa rappresentano una parte piuttosto piccola del mercato Ast. La preoccupazione sembra più legata a un rallentamento di esportazioni di acciaio dall’Europa. Che potrebbe portare a una saturazione del mercato continentale creando difficoltà alle esportazioni delle acciaierie ternane. Il presidente di FederAcciai Antonio Gozzi spiega che piove sul bagnato ricordando che in questo momento la Cina sta mettendo in campo una politica commerciale molto aggressiva. ” Nell’acciaio – aggiunge – ha una sovracapacità e sta invadendo i mercati, dall’Europa al Pacifico. Ora il rischio è un ulteriore invasione: Bruxelles deve mettere barriere”.