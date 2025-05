L’Umbria sempre più povera: salari da fame e crollo del potere d’acquisto. Il dato più brutto d’Italia

L’Umbria è la regione italiana con la peggior performance in termini di variazione reale del reddito Irpef medio pro-capite nel quinquennio 2019-2023. Un primato negativo che mette a nudo la fragilità dell’economia regionale nel posto-Covid. La fotografia scattata dall’Istat con il rapporto Best 2024 racconta anche altro: l’Umbria è un territorio dove si continua a vivere bene. E’ quanto evidenzia la Camera di commercio. Secondo i dati del ministero dell’Economia e delle finanze il reddito complessivo Irpef per contribuente in Umbria è cresciuto in valori nominali del 10,8% contro il +13,9% della media nazionale. Ma è quando si considera l’inflazione che emerge la vera caduta: in termini reali, il calo è del 3,7%, oltre tre volte la media nazionale (-1%). Una perdita secca di 865,5 euro pro capite in potere d’acquista. Si tratta della variazione peggiore tra tutte le regioni italiane. In confronto, la Basilicata ha guadagnato il 2,3% reale, seguita dal Molise + 1,8%, Calabria +1,6% e Abruzzo +1,5%. Altre sette regioni hanno almeno recuperato i livelli pre-Covid, ma l’Umbria resta in coda alla classifica. Il quadro peggiore quando si guarda al reddito dei lavoratori dipendenti. In Umbria, tra il 2019 e il 2023, il calo reale è stato del 10,7%, a fronte di una media nazionale del -4,5%. Nessuna regione ha fatto peggio. A fronte di un reddito medio di 25.734 euro nel 2019, i lavoratori umbri nel 2023 si sono ritrovati con 25.454 euro, considerando il potere di acquisto attuale. Va meglio, invece, ai pensionati: in Umbria i redditi da pensione sono cresciuti in termini reali dello 0,9%, sopra la media nazionale (+0,5%). A livello provinciale, la situazione resta critica su entrambi i fronti. La provincia di Perugia ha registrato una crescita nominale dell’ 11,1% del reddito medio Irpef, mentre Terni si ferma al +10,1%. Entrambe sotto la media italiana, entrambe in perdita se si considera l’inflazione. In numeri assoluti, il reddito medio Irpef in Umbria nel 2023 si attesta a 20.600 euro, contro i 21.800 della media nazionale. Leggermente meglio delle Marche (20.500 euro) e di tutte le regioni del Mezzogiorno, ma resta un dato deludente per una Regione del Centro. A mitigare il pessimismo economico arrivano i dati del benessere equo e sostenibile dei territori pubblicati da Istat. In questo campo l’Umbria mostra una resilienza sorprendente: il 46,1% degli indicatori delle due province si colloca nelle classi di benessere “alta” e “medio-alta”, contro una media nazionale del 41,8%. Il dominio dove l’Umbria eccelle è quello dell’istruzione e formazione: ben il 44,4% degli indicatori è in fascia alta, e il passaggio diretto dei diplomati all’università (59,8%) supera di otto punti la media italiana. Anche nella partecipazione civica e istituzionale, l’Umbria si distingue: alle elezioni europee 2024 ha votato il 60,8% degli umbri, 11 punti sopra la media nazionale. Non mancano tuttavia le zone d’ombra. Il dominio più critico è quello legato a innovazione, ricerca e creatività. Solo il 37,5% degli indicatori è nelle fasce alte, e la regione presenta dati deludenti sulle domande di brevetto. Un bilancio pesantissimo che arriva dopo dati altrettanto pesanti degli ultimi giorni. L’Umbria resta una regione dove c’è una buona qualità della vita ma emerge sempre di più una crisi profonda che sta condizionando pesantemente il futuro di una comunità ripiegata su se stessa. “Il tempo stringe, il benessere da solo non paga le bollette”, sottolinea la Camera di commercio.