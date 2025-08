Maggioranza e opposizione in Regione è scontro sull’intesa Umbria-Toscana: la sindrome del cappello in mano

Un primo passo verso l’Italia Mediana ? Per l’opposizione di centrodestra la Giunta Regionale “svende” l’Umbria mentre per la maggioranza di centrosinistra si tratta di un atto di governo “serio e lungimirante”. Al centro dell’ennesima polemica politica il “Protocollo d’intesa” siglato tra Umbria e Toscana per affrontare insieme alcuni problemi strutturali delle due Regioni. Per il centrodestra dietro alla collaborazione “si cela un disegno per trasformare l’Umbria in una succursale della Toscana” e le ricadute concrete di questo accordo “sono estremamente preoccupanti”. Un esempio ? La scelta “incomprensibile” di Rigutino al posto Creti come sede della stazione dell’Alta velocità: “Un colpo durissimo per gli umbri e per l’intero sistema regionale” denuncia il centrodestra umbro. Dimenticando però che Rigutino e Creti sono comunque due località della Regione Toscana. “Chi oggi attacca l’intesa – replica la giunta regionale – con polemiche pretestuose, falsità totali e una campagna social che mistifica la realtà volutamente lo fa per oscurare un risultato storico che questa Giunta a guida Proietti ha finalmente portato a casa dopo 25 anni di stallo e promesse mancate”. In realtà, anche questo non è del tutto vero. Se nei giorni scorsi la presidente Proietti è stata in grado di firmare un accordo con il collega Giani, per portare 10 milioni di metri cubi d’acqua all’anno al lago Trasimeno, lo si deve esclusivamente al lavoro del governo regionale guidato da Rita Lorenzetti (2004), che riuscì ad ottenere circa cinquanta milioni di euro dal governo nazionale per realizzare la rete di adduzione dal bacino di Montedoglio. Senza quella intuizione e capacità di governo, all’attuale governatrice dell’Umbria non restava che una fornitura di acqua con autobotti. In politica, come nella vita, conviene sempre non esagerare come ci ricorda un saggio: “Lavora per una causa, non per un applauso”. La minoranza accusa la Giunta Regionale di aver barattato un pò di acqua con altro, forse accontentando il presidente Giani sulla scelta di Rigutino. “Falso” risponde indignata la nuova Giunta Regionale. “Che si tratti di Creti o Rigutino gli umbri dovranno comunque prendere la loro automobile e percorrere un tragitto di 45 minuti/1 ora e 15 calcolando Perugia” commentano da Palazzo Donini. Tutto vero e anche avvilente, fermo restando che le autorizzazioni nei due casi saranno di esclusiva competenza della Toscana. “All’Umbria occorre uscire dall’isolamento e nell’accordo con la Toscana – spiega la Giunta Regionale – si chiede di velocizzare la costruzione della stazione di Alta velocità nella località che si riterrà più opportuna e confacente alle esigenze degli umbri”. Un chiarimento ovvio, quasi superfluo. Oltre alla pretesa sarebbe però giusto chiarire cosa pensa di fare la Giunta Regionale per far uscire l’Umbria dall’isolamento ferroviario. Cooperare con le regioni dell’Italia centrale (non solo la Toscana) è una scelta intelligente e necessaria, così come l’aveva pensata e portata avanti l’ex presidente della Regione Umbria, Bruno Bracalente (1995-2000). Una scelta giusta per costruire il futuro di una Regione sempre più in difficoltà; da protagonista e senza la sindrome del cappello in mano verso regioni più grandi.