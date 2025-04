Manovra fiscale, da Proietti operazione Robin Hood: più leggera ed equa. Attenta alle fasce più deboli

La presidente della Regione Stefania Proietti è sicura: la manovra fiscale che preleverà 52 milioni di euro è “equa”. Una nuova proposta molto diversa dai 90 iniziali. Un pò alla Robin Hood: “Preleva a chi più ha e redistribuisce a chi ha meno”. Sotto i 28mila euro di reddito annuale ci sarà una no tax area, cioè azzeramento dell’addizionale Irpef regionale. A fronte “di riforme del sistema sanitario”, si guarda così al “ridurre e in prospettiva annullare la tassa occulta della sanità privata, quantificata in 1.000 euro a contribuente in Umbria allo stato dell’arte”. Durante l’incontro, è stato il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, Tommaso Bori, a parlare nel dettaglio della no tax area sulle addizionali regionali dell’Irpef. “La materia è complessa ma importante, andiamo molto orgogliosi di una manovra equa, giusta ma anche progressista”, ha detto Bori. “In Italia siamo la prima Regione a introdurre una no tax area per i redditi da 0 a 28mila euro”. Una “azione di equità fiscale, di coraggio politico istituzionale” che interesserà, ha detto Bori, “il 70% della popolazione”. Chi prima non pagava nulla, da 0 a 15 mila euro, continuerà a non pagare nulla. Chi prima pagava, da 15 a 28mila euro, la metà dei contribuenti della regione, avrà una riduzione delle tasse”. Sarà interessata anche la fascia tra i 28 e 50mila euro “che non può subire un carico fiscale eccessivo, in particolare i primi scaglioni”. E’ stato previsto “uno sgravio fiscale, il più alto presente in Italia, di 150 euro, individuale. Il Lazio – sottolinea Bori – l’ha introdotto di 60. In ogni famiglia in cui ci sono più redditi si cumula. Lo sgravio consentirà di alleggerire di molto l’impatto sui primi scaglioni e di mitigarlo sugli ultimi”. Per la Proietti si tratta di un cambiamento radicale di impostazione del governo regionale. Un cambio di passo che è stato favorito anche dalla “riflessione di questi giorni con le parti sociali, con le parti datoriali e gli amministratori”. Nel definirlo un “passaggio salva Umbria”, Proietti ha annunciato che l’impegno della Giunta è quello di confrontarsi con tutte le parti sociali “ogni tre mesi, comunque almeno tre o quattro volte all’anno, per dire che vanno a fare le risorse”. Risorse che sicuramente, garantisce, andranno a intervenire nella sanità pubblica. “Per riformarla e rifondarla, la sanità ha bisogno di avere i conti a posto, di non subire scossoni come il commissariamento e di riforme strutturali che devono essere fatte in un tempo non lungo, ma almeno di 1 anno, che servirà a traguardare il piano socio sanitario regionale, non prima di essere stato partecipato e scritto da tutte le parti, ha aggiunto Proietti. I grandi temi saranno discussi e risolti su tavoli specifici, come quello sul lavoro. Un lavoro “giusto”, non precario, non fantasma, dove non muore più nessuno. Si inizierà con il primo tavolo programmato per il prossimo 15 aprile.