Norcia, scontro tra moto e auto: muore centauro 60enne sulla Tre Valli

Drammatico incidente stradale a Norcia, in località Biselli, sulla strada 685 delle Tre Valli. Per cause in corso di accertamento un 60enne originario del Veneto è morto a seguito di uno scontro tra un’auto e una moto. Il 60enne avrebbe perso il controllo della moto finendo contro l’auto che procedeva nel senso opposto. L’uomo è morto subito, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. L’incidente è avvenuto verso le 11,30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Norcia e gli operai dell’Anas. La strada è stata chiusa per qualche ore.