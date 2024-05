Operaio di Gualdo Tadino muore cadendo dal tetto di un capannone: aveva 44 anni

Un operaio di 44 anni, originario di Gualdo Tadino, ha perso la vita questa mattina, 28 maggio, in un incidente sul lavoro avvenuto a Modena. Secondo la ricostruzione della polizia, la vittima sarebbe caduta da un’altezza di cinque metri, mentre si trovava sul tetto di un capannone, pare a scopo ispettivo. Non è scluso che l’incidente sia avvenuto perché una parte del tetto ha ceduto. Il corpo dell’operaio è stato infatti rinvenuto all’interno dell’edificio. L’operaio era dipendente di una ditta umbra specializzata in coperture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma il per il 44enne non c’è stato nulla da fare.