Ore d’ansia per il sub umbro disperso nel mare in Sardegna: Stefano Bianchelli originario di Todi

E’ originario di Todi uno dei due sub scomparsi domenica scorsa nel mare della Sardegna, nel tratto di Villasimius compreso fra l’Isola dei Cavoli e l’Isola di Serpentara. Si tratta di Stefano Bianchelli, 56 anni. Era in compagnia di un amico, Mario Perniciano, 55 anni. Si erano immersi a una profondità di oltre ottanta metri per piazzare delle boe vicino al relitto della nave varata nel 1919 e affondata dal sommergibile Clyde nel giugno del 1941. Bianchelli da quasi trent’anni è proprietario di uno dei primi diving di Villasimius che, oltre ad organizzare corsi di immersione, era tra i più attivi a pianificare escursioni ai relitti. Con loro c’era anche una terza persona che conduceva la barca di appoggio e li aveva portati sul posto dell’immersione. E’ stato proprio lui, non vedendoli risalire, a chiamare i soccorsi. Sul posto stanno operando un elicottero e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Cagliari e un mezzo dei Vigili del Fuoco. Sono utilizzati due rov e robot subacquei di profondità comandati dalla superficie, per scandagliare il fondale. Le ricerche sono ancora in corso e continueranno fino a quando la luce lo consentirà.