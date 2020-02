Perugia,operazione “Grifo fuel” : arrestati due milanesi e un romano. Sottratti al fisco quasi 100 milioni di euro , frode sui prodotti petroliferi.

E’ scattato stamattina un blitz della Guardia di Finanza di Perugia che sta eseguendo tre arresti e un sequestro preventivo di 110 milioni di euro. L’operazione , in corso proprio in queste ore, rientrerebbe nella maxi frode sui prodotti petroliferi e su diverse ipotesi di riciclaggio. Le tre persone arrestate sono due residenti nella provincia di Milano e un romano già ristretto nel carcere di Pavia. I tre , secondo l’accusa, avrebbero sottratto al fisco quasi 100 milioni di euro di Iva e avrebbero riciclato 10 milioni di euro di proventi illeciti. L’operazione è stata ribattezzata ” Grifo fuel “. Gli arresti sono stati disposti , su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, dal Gip del Tribunale del capoluogo umbro. L’indagine , che fa seguito ad altre operazioni nei confronti di 50 persone e più di 30 società, è nata da un controllo fiscale effettuato ad una azienda umbra che commercia carburante. Dal controllo sono emerse delle anomalie che hanno insospettito gli uomini della Guardia di Finanza di Perugia. A quel punto diverse società italiane sono state controllate con perquisizioni e sequestri. A Luglio del 2019 c ‘ è stato il primo sequestro di 5 milioni di euro, con le indagini che portavano alla luce una vera e propria associazione a delinquere composta da tre persone di cui due umbri. Una organizzazione che aveva come obiettivo quello di commettere reati tributari. Secondo la Gdf i tre avrebbero costituito delle società cartiere in Campania, Lazio , Lombardia e Molise, su cui far ricadere l’Iva mai versata. Proprio da qui si è, poi, allargata l’indagine che ha portato a scoprire in giro per l’Italia una montagna di fatture false per circa 700 milioni di euro relative alla commercializzazione di prodotti petroliferi . Una catena che andava ben oltre l’Italia , interessando altri paesi europei. Una frode che si caratterizzava per una illecita applicazione dell’Iva e dal mancato versamento nelle casse dell’erario.