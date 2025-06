Presidenti di Regione più graditi: Stefania Proietti tra i primi tre. La governatrice umbra insieme a Zaia e Fedriga

Stefania Proietti è la terza presidente di Regione più gradita in Italia. A dirlo è il sondaggio Swg. Il governatore italiano più gradito resta Luca Zaia, presidente del Veneto, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Dopo i due leghisti la neo eletta Proietti. La presidente umbra è la prima governatrice del centrosinistra con il 53%. Al quarto posto il forzista Roberto Occhiuto presidente della Calabria al 52% ma in sensibile crescita più 6%rispetto al 2024. Quinto è Vincenzo De Luca della Campania anche lui con il 52%, ma in calo di quattro punti rispetto allo scorso anno. Sesto Eugenio Giani presidente Toscana 47%, con un più 6% rispetto al 2024. Seguono: il neo eletto Michele De Pascale Emilia Romagna 45%, Alberto Cirio Piemonte 42%, Vito Bardi Basilicata 39%, Marco Bucci Liguria 39%, Alessandra Todde Sardegna 37%, come Francesco Acquaroli Marche. Attilio Fontana Lombardia 35%, come Michele Emiliano Puglia. Il terzetto di coda è rappresentato da Marco Marsilio Abruzzo 35%, Francesco Rocca Lazio 31%. Ultimo, a distanza, Renato Schifani Sicilia al 25%.