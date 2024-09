Primo faccia a faccia tra Donatella Tesei e Stefania Proietti: dibattito sull’impegno dei cattolici

Sono avversarie alle prossime elezioni regionali in Umbria, ma Donatella Tesei e Stefani Proietti condividono l’impegno dei cattolici in politica. Ad Assisi si sono incontrate per la prima volta dopo le rispettive candidature. “Dove si parla e si discute c’è la buona politica – ha detto Proietti – con la dottrina sociale della Chiesa e anche con le ultime encicliche di Papa Francesco che ci dicono che la politica deve essere una questione di tutti e che la si può fare ad ogni livello, da amministratori, da cittadini e da persone che operano in ogni campo di propria competenza”. Parlando della Tesei ha poi affermato: “qua non c’è nessuna battaglia personale ma anzi un grande rispetto tra donne e anche un questione di alcuni valori comuni se siamo qui entrambe. Abbiamo però idee diverse – ha proseguito la Proietti – su come declinarli in un progetto politico e su questo decideranno liberamente i cittadini attraverso un clima che deve essere quello della buona politica, per parlare, dialogare e argomentare”. La Tesei, a sua volta, ha detto di essere sempre “per l’apertura a qualsiasi tipo di dialogo”. La governatrice uscente ha rivendicato la sua appartenenza ricordando di “aver dimostrato molta vicinanza al mondo cattolico anche per alcune scelte strategiche che la Regione ha fatto, basta pensare alla legge sulla famiglia”. L’incontro è stato promosso dall’Udc di Cesa che appoggia la presidente uscente. La Proietti non ha avuto alcun timore a confrontarsi in una iniziativa organizzata da un partito di centrodestra e ha accettato il confronto con la governatrice uscente. Proprio sul voto cattolico il centrodestra teme una virata verso la candidata di centrosinistra che ha sempre messo al centro del suo impegno il creato e l’attenzione per gli ultimi. Stefania Proietti ha sempre dichiarato la sua storia personale, di mamma e catechista, di cattolica attenta alla cura del Creato, di ingegnere specializzata sulle tematiche ambientali, di professionista impegnata nello sviluppo sostenibile.