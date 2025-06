Referendum, in Umbria duplice flop: astensione più alta e sulla cittadinanza è andata peggio. C’era una volta l’elettore fedele

Il flop del quorum, peraltro ampiamente previsto, era nell’aria e quello che doveva essere un “avviso di sfratto” all’esecutivo rafforza il governo Meloni. A leggere i risultati delle urne anche l’Umbria non esce bene dal voto. Il centrosinistra umbro esce ammaccato, non riesce a motivare il suo elettorato tradizionale e resta condizionato dalla voglia di contarsi, alzando steccati pericolosi. Una linea movimentista e radicale che di fatto ha mutato il codice genetico del Pd, la cui base elettorale nel frattempo è cambiata. Il flop del centrosinistra umbro lo si ricava da almeno due elementi: dall’affluenza alle urne e dal voto sulla cittadinanza. In Umbria ha votato il 31,2% degli aventi diritto mentre nelle altre due storiche “regioni rosse” l’affluenza è stata maggiore: 39,1% Toscana e 38,1% Emilia Romagna. Sette-otto punti di differenza che meritano una seria riflessione. Ancora più marcata è la distanza nei capoluoghi di Regione. A Perugia ha votato il 34,5% degli aventi diritto, quasi due terzi dei perugini non è andato alle urne. A Firenze, invece, ha votato il 47% (+12,5%) mentre a Bologna ben il 47,7% dei cittadini si è recato alle urne (+13,2%). Le differenze sono notevoli e significative. Anche in Liguria, altra regione vinta recentemente dal centrosinistra, i votanti hanno superato il 35% con Genova che ha registrato il 40,4%. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, al di là del merito dei quesiti, e sicuramente la parte non militante si è allontanata. C’è poi una seconda considerazione che non può sfuggire ai vertici e amministratori del centrosinistra. Riguarda il voto sul dimezzamento dei tempi per concedere la cittadinanza agli stranieri. In Umbria, per il quesito sulla cittadinanza, hanno votato “Si” il 64,61 per cento di coloro che si sono recati alle urne e per il “No” il 35,39% . In base ai dati dei mille e uno seggi umbri negli altri quattro quesiti sul lavoro i “Si” sono stati quasi il 90%. Tra i “Si” alla cittadinanza e i “Si” sui diritti dei lavoratori si registra una distanza di oltre ventiquattro-venticinque punti. Cosa che non si è registrata, ad esempio, nelle città con oltre il milione di abitanti: hanno votato per il “Si” tra il 70 e 76% Roma (72,6%), Milano (74%), Napoli (76,8%), Torino (70%). Oltre la media nazionale anche Bologna (77,6%), Firenze (74,6%) e Genova (68,1%). Questo sta a significare che gli elettori del centrosinistra in Umbria scelgono posizioni diverse. In Umbria si può dire che c’era una volta l’elettore fedele, l’elettorato di appartenenza, fosse cascato il mondo gli umbri votavano a sinistra senza porsi grandi problemi. Rimaneva ben saldo nella scelta dalla culla alla tomba. In questi ultimi anni, l’elettore umbro è capace di passare da una parte all’altra dello schieramento politico. Un elettorato sempre più liquido che si sente libero e non fa riferimento alla classica dimensione destra-sinistra.