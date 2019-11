Regione, ecco la Giunta Tesei: nomi e deleghe

PERUGIA – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato alle ore 18,35 di oggi pomeriggio, giovedì 21 novembre, i decreti di nomina della nuova Giunta regionale. Faranno parte dell’esecutivo di Palazzo Donini, insieme alla presidente Tesei, Paola Agabiti Urbani, Luca Coletto, Michele Fioroni, Enrico Melasecche Germini e Roberto Morroni che è stato nominato vice-presidente. Molto soddisfatta la presidente Tesei. “A 10 giorni dal mio insediamento, ho firmato questo pomeriggio i decreti di nomina della Giunta Regionale – ha dichiarato la presidente -. Una Giunta composta da persone di esperienza e professionalità, le cui competenze saranno a servizio della nostra regione. L’Umbria, come abbiamo più volte ribadito, ha bisogno di cambiare passo, e perché questo avvenga vi è la necessità di un lavoro sinergico di tutti i soggetti in campo. La Giunta regionale è pronta a fare la propria parte”.

Queste le deleghe e le competenze attribuite a ciascun membro della Giunta regionale:

La Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, responsabile della direzione politica della Giunta e dell’attività di indirizzo e di coordinamento, ha diretta competenza in materia di:

• Programmazione strategica generale, controllo strategico e coordinamento delle politiche comunitarie

• Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell’Unione Europea

• Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro

• Rapporti con le università e i centri di Ricerca.

• Rapporti con Agenzia Umbria Ricerche

• Coordinamento degli interventi per la sicurezza dei cittadini

• Coordinamento ed indirizzo delle società partecipate regionali (Sviluppumbria e Gepafin) e delle agenzie regionali

• Coordinamento e politiche di formazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

• Programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali

• Comunicazione Istituzionale

Roberto Morroni.

Vice-presidente. Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria

Nato a Gualdo Tadino, 56 anni, laureato in Scienze Politiche, consulente finanziario. Dal 2009 al 2013 è stato sindaco del Comune di Gualdo Tadino, a capo di una coalizione di centro-destra, e nel mandato successivo, dal 2014, è stato Capogruppo di Forza Italia. Consigliere regionale da aprile 2018.

Le deleghe assegnate:

• Politiche agricole e agroalimentari

• Sviluppo Rurale

• Programmazione Forestale e Sviluppo della montagna

• Promozione sistemi naturalistici, aree protette e parchi

• Caccia e Pesca

• Rapporti con Agenzia Forestale dell’Umbria (Afor)

• Energia

• Energia da fonti rinnovabili

• Rapporti con l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA)

• Tutela e valorizzazione ambientale

• Prevenzione e protezione dall’inquinamento

• Piano regionale dei rifiuti

• Rischio idrico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali.

Paola Agabiti

Assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio.

Nata a Terni, 45 anni, è laureata in Scienze politiche, segue gli affari legali e amministrativi dell’azienda di famiglia. Sindaco del Comune di Scheggino dal 2014, riconfermata nel 2019, membro del Consiglio Direttivo del G.A.L. – Gruppo Azione Locale Valle Umbra e Sibillini.

Le deleghe assegnate:

• Turismo

• Sport, impiantistica sportiva e associazionismo sportivo

• Istruzione e sistema formativo integrato

• Diritto allo Studio

• Rapporti con l’Agenzia per il diritto all9 studio universitario dell’Umbria (Adisu)

• Edilizia Scolastica

• Beni e attività culturali

• Riqualificazione urbana e centri storici

• Politiche dello spettacolo

• Associazionismo culturale

• Grandi Manifestazioni e Festival

• Bilancio e Risorse Finanziarie

• Risorse patrimoniali

• Rapporti con l’assemblea legislativa regionale

• Internazionalizzazione e promozione dell’Umbria

• Programmazione Europea e politiche di coesione, Fondi Strutturali

• Risorse umane e organizzazione dell’ente

Luca Coletto

Assessore alla salute e politiche sociali

Nato a Verona, ha 58 anni. È stato sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel Governo Conte I. Precedentemente è stato, dal 2010 al 2018, assessore alle Politiche sanitarie della Regione Veneto, sotto la presidenza Zaia. In questi anni ha svolto il ruolo di coordinatore degli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane. È stato presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dal 2016 al 2018.

Le deleghe assegnate:

• Tutela e promozione della salute

• Programmazione e organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare sanitario

• Sicurezza dei luoghi di lavoro

• Sicurezza alimentare

• Politiche e programmi sociale (Welfare)

• Politiche Familiari per infanzia e per i giovani

• Politiche immigrazione

• Cooperazione, associazionismo e volontariato sociale

• Politiche di parità di genere e antidiscriminazione

Michele Fioroni

Assessore alla competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo, lavoro e formazione. Agenda digitale e riforme della pubblica amministrazione

Nato a Perugia, ha 49 anni ed è laureato in Economia aziendale all’Università degli studi di Pisa. È assessore al Marketing Territoriale, Sviluppo Economico e Progettazione Europea, Arredo Urbano del Comune di Perugia. Ha maturato un’esperienza ventennale nel marketing della grande distribuzione organizzata e del settore alimentare. Docente di Marketing presso l’Università degli Studi di Perugia, collabora inoltre con numerose business school italiane.

Le deleghe assegnate:

• Politiche per la competitività e crescita del sistema economico/produttivo regionale

• Economia

• Commercio e terziario innovativo

• Tutela dei Consumatori

• Politiche Industriali, Innovazione del sistema produttivo, politiche per l’artigianato e la cooperazione.

• Politiche del Credito

• Politiche per la crescita di imprese e Start up

• Formazione Professionale e ITS

• Politiche attive del Lavoro

• Rapporti con l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal)

• Infrastrutture tecnologiche e Digitale

• Innovazione e Agenda digitale

• Relazioni Internazionali

• Semplificazione amministrativa

• Riforme della pubblica amministrazione e istituzionali

• Attuazione riforma delle Province

• Servizi Pubblici locali e riforme endoregionali

• Coordinamento ed attuazione agenda urbana

Enrico Melasecche Germini

Assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della casa. Protezione civile

Nato a Perugia, risiede a Terni, ha 71 anni, è laureato in Economia ed ha avuto notevoli esperienze professionali nel mondo dell’industria e del credito. Attualmente ricopre la carica di Assessore ai Lavori pubblici al Comune di Terni. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli politici ed istituzionali sia nel Comune di Terni che nella Regione Umbria per la quale è stato Consigliere regionale dal 2005 al 2010 e vice presidente dell’Assemblea legislativa dal 2008 al 2010.

Le deleghe assegnate:

• Infrastrutture trasporti e mobilità urbana

• Rapporti con le società di trasporto pubblico e con l’Agenzia Regionale per la Mobilità e per il Trasporto Pubblico Locale

• Politiche della Casa

• Edilizia Agevolata e sovvenzionata

• Rapporti con l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater)

• Lavori Pubblici e interventi diretti, opere pubbliche

• Mitigazione rischio sismico e geologico

• Sicurezza nei cantieri e sicurezza stradale

• Politica della sicurezza urbana e polizia locale

• Protezione Civile,

• Politiche del paesaggio e programmazione urbanistica