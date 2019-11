Regione, Tesei sceglie la squadra: Agabiti, Carissimi, Coletto, Fioroni e Morroni

PERUGIA – Agabiti, Fioroni, Carissimi, Coletto, Morroni. Sarebbero questi i Magic five della squadra di Donatella Tesei. Due alla Lega, un esterno (veneto ed ex sottosegretario alla Sanità) e uno che dovrebbe dimettersi (Carissimi, ternano ed esperto di ambiente). Per gli altri il nodo delle dimissioni non sarebbe imposto. Morroni potrebbe entrare, anche se da FI si spinge per lasciare Palazzo Cesaroni al primo dei non eletti. Niente dimissioni neanche per la Agabiti, data in bilico tra l’agricoltura e la cultura. Fioroni sarebbe invece il nome gradito a Fratelli d’Italia, e che aprirebbe un buco nella Giunta di Romizi.

Fratelli d’Italia che ha già ipotecato la presidenza dell’Assemblea legislativa per Marco Squarta. Valerio Mancini, mister preferenza della Lega, senza le dimissioni resterebbe in consiglio regionale.

Manca poco, i giochi sono quasi fatti.