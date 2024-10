Riaperta la strada delle Tre Valli Umbre: terminati i lavori della galleria tra Umbria e Marche

Riaperta la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” dopo l’ultima fase dei lavori di ripristino definitivo della funzionalità strutturale della galleria “Cesaronica”, nel comune di Arquata del Tronto, tra Norcia e Ascoli Piceno, considerata “di forte interesse” anche per l’Umbria. A gestire il cantiere è stata l’Anas delle Marche. Sono ultimati i complessi interventi strutturali eseguiti quasi esclusivamente in orario notturno. I lavori si sono resi necessari dopo il sisma di otto anni fa. L’ultima fase, propedeutica alla riapertura del tunnel, è consistita nella demolizione della pavimentazione esistente, comprese le fondazioni stradali, e nella realizzazione del nuovo piano viabile. Tale attività, non potendo essere suddivisa in singole sessioni notturne, ha visto la chiusura da lunedì 30 settembre in entrambe le direzioni in orario continuato, fino al completamento dei lavori, che si sono conclusi domenica scorsa. Restano le limitazioni per i mezzi pesanti per lavori sui viadotti limitrofi. I lavori erano iniziati a marzo 20221. Il tunnel, lungo 1.150 metri, era stato gravemente lesionato dai terremoti del 2016-2017 e riaperto al traffico, dopo un primo intervento di carattere provvisorio. Dopo otto anni dal terremoto e quattro dall’inizio dei lavori, finalmente si potrà tornare a percorrere il tratto più importante della Tre Valli Umbre consentendo alla Valnerina di superare i disagi di questi anni sopportati soprattutto dagli operatori economici della zona. Un tempo lungo che è pesato sull’intera economia della Valnerina.