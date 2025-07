Rissa a Fontivegge: arrestati cinque romeni. Feriti portati al Pronto soccorso del Silvestrini

Cinque arresti a carico di cittadini romeni per una rissa nella zona di Fontivegge, sono stati eseguiti dai carabinieri della locale stazione e da quelli dell’ottavo reggimento “Lazio”- Squadra di intervento operativo (Sio). Si tratta di tre uomini, di 18, 42 e 45 anni, e di due donne, di 35 e 38. I militari dell’Arma sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto, durante un servizio di controllo del territorio predisposto nella zona a vigilanza rafforzata per sedare una violenta lite che aveva destato la preoccupazione di passanti e clienti degli esercizi commerciali della zona. I cinque bloccati sono stati poi medicati al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia, con prognosi tra uno e sette giorni. Al termine di “rito direttissimo” celebrato davanti al giudice del Tribunale di Perugia gli arresti sono stati convalidati e gli indagati rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.