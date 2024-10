Salvini a Perugia: show su progetti e finanziamenti. Per Ascani e Verini “ennesima passarella elettorale”

E’ stato un vero e proprio show quello di Matteo Salvini questa mattina alla sala dei Notari di Perugia, presente anche la governatrice Donatella Tesei. “Tanti progetti e finanziamenti sulle strade, ferrovie, sull’acqua per tutta l’Umbria”, così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti per l’iniziativa “L’Italia dei Si”. Non è mancato, e non poteva mancare, nemmeno il riferimento alla grave crisi del Trasimeno: “Incontrerò presto i pescatori del lago”. Un vero e proprio balletto dei numeri con la governatrice sorridente e accondiscendente. “Un bel momento, bisogna mantenere i tempi previsti e gli ingegneri daranno il massimo”, aggiunge il leader della Lega. Poi si spericola sulle prossime elezioni regionali: “Donatella Tesei ha lavorato bene con la sua squadra e i sondaggi dicono che è avanti”, afferma. Arriva poi puntualmente l’elenco: prirità per il nodo di Perugia anche se bisognerà trovare i fondi necessari per realizzarlo; la scelta di Creti come fermata dell’Alta Velocità; lo svincolo di Scopoli e Variante Sud di Foligno; il completamento della Perugia-Ancona con la galleria Picchiarella e viadotto Tre Vescovi; il viadotto Calvario e la galleria di Valfabbrica; la E78 Grosseto-Fano; la Tre Valli Umbre e l’avvio del tratto Spoleto-Acquasparta. Poi il Piano casa per la realizzazione di nuove abitazioni popolari per circa 251 alloggi in Umbria. Insomma, un elenco di opere che nella gran parte dei casi sono dei semplici completamenti. Per la maggior parte, infatti, Perugia-Ancona, Foligno-Civitanova, Tre Valli, E78, sono opere realizzate dai precedenti governi. Poco spazio, invece, riservato alle nostre linee ferroviarie, fatta eccezione di alcuni interventi sulla Fcu e sulla fermata di Creti per l’Alta Velocità che comunque sarà realizzata in Toscana. “Dopo il mercoledì nero per i pendolari costretti a subire ancora una volta il caos dei treni, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti arriva in Umbria non per scusarsi con i cittadini ma per fantasticare di avveniristici investimenti e progetti per il territorio. L’ennesima passarella per appoggiare la presidente Tesei in campagna elettorale e nascondere la sua incapacità di governare”, così i parlamentari del Pd Anna Ascani e Walter Verini.